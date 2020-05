Politique : "Il y aura un 9e groupe politique à l'Assemblée nationale et j'en ferai partie", annonce Cédric Villani

Le candidat dissident LREM à la mairie de Paris explique sur France Inter que ce nouveau groupe parlementaire sera coprésidé par Matthieu Orphelin et Paula Forteza.

"Il y aura un neuvième groupe politique à l'Assemblée nationale, et j'en ferai partie", annonce mardi 19 mai sur France Inter le député de l'Essonne Cédric Villani. "Nous serons une petite vingtaine" dans ce groupe composé d'ex-marcheurs, précise le candidat dissident LREM à la mairie de Paris. "Dans les dix derniers jours, on a parlé de trahison, on a parlé de frondeurs. Mais ce neuvième groupe n'est rien de tout cela", assure Cédric Villani.

Ce sont des hommes et des femmes libres qui veulent s'engager en leur âme et conscience pour défendre écologie, démocratie, solidarité et mettre des propositions fortes sur la table au moment où tout va redémarrer.Cédric Villanià franceinfo

Ce neuvième groupe, baptisé "Ecologie Démocratie Solidarité", est "indépendant et libre", c'est "un groupe de propositions, un groupe constructif, un groupe au service de la nation, au service de l'Europe", ajoute le député de l'Essonne. Il juge que "c'est le bon moment pour se préparer et être prêt quand arriveront les grands projets", et pour "porter une écologie rationnelle qui s'appuiera sur les sciences avec une très grande ambition". "Nous avons été élus comme des représentants libres, pas comme des députés godillots aux ordres de qui sait quel appareil, nous avons été élus pour porter le progrès", insiste Cédric Villani.

Il indique que ce nouveau groupe parlementaire sera coprésidé par Matthieu Orphelin et Paula Forteza.