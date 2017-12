Plus de la moitié des Français sont satisfaits de l'action d'Edouard Philippe, une hausse de dix points en trois mois

Le Premier ministre est de plus en plus apprécié. Ainsi, 56% des Français se disent satisfaits du travail d'Edouard Philippe, a révélé jeudi 14 décembre un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro. Cette proportion a augmenté de dix points en trois mois. La progression est notable aussi bien chez les sympathisants de gauche que de droite.

L'action du Premier ministre est jugée satisfaisante pour 65% des sympathisants de droite hors Front national, ce qui représente une progression de 13 points en trois mois. Les sympathisants de gauche sont également plus contents d'Edouard Philippe, à 49%. La progression est pour eux encore plus importante, de 17 points en trois mois. Même les sympathisants du Front national se montrent plus cléments avec le Premier ministre, puisque 32% d'entre eux se disent satisfaits, soit quatre points de plus. Du côté des sympathisants de La République en marche, c'est un plébiscite : 99% de satisfaction, soit une hausse de six points.

Un Français sur trois ne connaît pas son nom

En revanche, la notoriété du chef du gouvernement a, elle, peu progressé. En effet, si 65% des Français citent spontanément le nom et le prénom d'Edouard Philippe, soit une progression de trois points en trois mois, 35% des personnes interrogées se trompent ou se montrent très approximatives. Elles sont même 12% à intervertir le nom et le prénom du Premier ministre. Pire, 0.5% des interrogés l'appellent Gérard Philippe.

Malgré ce déficit de notoriété, 58% des personnes interrogées le jugent compétent. et 57% l'estiment dynamique. En revanche près de six Français sur dix des Français trouvent que le chef du gouvernement manque de charisme. Par ailleurs, six Français sur dix jugent équilibrée sa relation avec le président de la République qui bénéficie d'une plus grande notoriété. Les Français trouvent ce rapport de force conforme à la logique de la Ve République.

*Sondage réalisé par internet les 13 et 14 décembre, auprès d'un échantillon de 1028 personnes représentatif de la population française, âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 232 sympathisants de gauche, 140 sympathisants LREM, 149 sympathisants de droite hors FN et 143 sympathisants FN. La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de l'interviewé après stratification et catégories d'agglomération.