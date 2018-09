LREM : Gabriel Attal votera Roland Lescure pour la présidence du groupe à l'Assemblée

Gérard Collomb est candidat à la mairie de Lyon (Rhône) et quittera le gouvernement mi-2019. Gabriel Attal ne se dit "pas surpris" dans "Les 4 Vérités" mardi 18 septembre. "Il reste très attaché à sa ville. Il se posait la question. Il a clarifié les choses ce matin", commente-t-il. "Il restera aux côtés d'Emmanuel Macron, il l'était avant d'être ministre, il le sera après. Il part avec un bon bilan. Il était encore lundi soir dans l'Essonne pour donner des moyens aux forces de l'ordre pour reconquérir quinze quartiers populaires", poursuit le porte-parole de La République en marche.

"Pas de malaise" chez LREM

Frédérique Dumas, députée qui a quitté le groupe LREM, a l'impression d'être sur le "Titanic". "Il n'y a pas de malaise. Certains souhaitent parfois être davantage entendus", assure le député.

"Il faut qu'on ait plus d'espace de délibération collectif, plus de moyens d'échanger... C'est un enjeu de la campagne pour la présidence du groupe à l'Assemblée" décidée ce mardi, pour lequel Gabriel Attal était candidat. "Dix, c'est trop. Celui ou celle qui sera élu fera très bien le job. Il en reste sept. Je voterai pour Roland Lescure, le président de la commission des Affaires économiques", confie-t-il.

Le plan santé annoncé ce matin "va faire retomber la pression sur le milieu hospitalier. On va réduire la tarification à l'activité et développer le financement au forfait et valoriser la qualité", conclut Gabriel Attal.