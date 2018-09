DIRECT. "Ce système de soins n'est plus adapté" : regardez le discours d'Emmanuel Macron qui dévoile son plan santé

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SANTE

: "La structuration des soins de proximité est la priorité des priorités. Le système de santé demain, c'est un réseau de soins de proximité dont font partie tous les professionnels de santé", affirme le chef de l'Etat.

: "C'est un système qui doit mieux prévenir, être centré sur le patient et la qualité des soins", annonce Emmmanuel Macron à propos de l'état d'esprit de son plan santé.

: "Notre système prévient mal. On soigne bien mais on n'est pas forcément en meilleure santé que nos voisins. Des pathologies plus lourdes et donc plus coûteuses s'installent", constate le chef de l'Etat.

: "Notre système de santé a des forces mais il s'est considérablement fragilisé. (...) La société a changé : on vit plus longtemps, les pathologies ne sont plus les mêmes. Ce système de soins n'est plus adapté", assure Emmanuel Macron.

: "Le mal-être s'est désormais installé profondément [chez les professionnels de santé]. Mon ambition est claire, je veux que le système de santé soit l'un des piliers de notre Etat providence du XXIe siècle", poursuit le président.

: "Grâce à vous et vos efforts, notre système de santé reste notre force et notre fierté. C'est grâce à votre dévouement extrême que le système tient encore. Personne ne souhaite se soigner ailleurs qu'en France."



Emmanuel Macron remercie d'abord les professionnels de santé pour leur travail.

: Fin du numerus clausus pour les étudiants en médecine, création de 4 000 postes d'assistants médicaux, nouveau statut d'hôpital de proximité... Emmanuel Macron va détailler à l'Elysée dès maintenant les annonces de son plan santé. Vous pouvez suivre son discours dans notre direct.

: Dans le détail, 1,6 milliard d'euros seront consacrés à "la structuration des soins dans les territoires", 920 millions à l'investissement hospitalier, 500 millions à la "transformation numérique" et 420 millions à "l'évolution des métiers et des formations", selon le ministère.

: 3,4 milliards d'euros vont être investis dans le plan santé d'ici 2022, annonce le ministère de la Santé.

: "Je ne sais pas s'il est bien, il n'y a eu aucune concertation pour l'élaborer, j'attends le discours du président avec beaucoup d’intérêt... J'espère beaucoup parce qu'on ne peut pas rester avec un système de santé en déliquescence lente mais constante", a affirmé, sur France Bleu Paris, Patrick Pelloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France, à propos du plan santé présenté ce matin par Emmanuel Macron.

: "Les infirmiers sont les plus nombreux. Il faut absolument qu'ils soient plus présents dans ces annonces, qu'on nous reconnaisse peut-être plus d'autonomie, développer un droit à prescription et qu'on soit reconnus", assure à franceinfo Nathalie Depoire, la présidente de la Coordination nationale infirmière (CNI), à propos du plan santé qui sera présenté à 10 heures par Emmanuel Macron.

: "Nous évoluons en termes de démocratie sanitaire. Les patients pourront évaluer l'acte qu'ils ont subi. Cette note sera rendue publique pour que les professionnels sachent comment ils sont évalués. La France est très en retard sur cette question", explique la ministre de la Santé.

: La vaccination contre la grippe chez les pharmaciens sera généralisée d'ici 2020, confirme la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Le dispositif était expérimenté en Auvergne-Rhônes-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine.

: "On va créer 4 000 postes d'assistants médicaux pour dégager du temps pour les médecins. Remplir une tâche administrative, prendre la température, ça sera fait par les assistants médicaux. La contrepartie, c'est que les médecins augmentent leur temps disponible pour soigner plus de patients", poursuit la ministre de la Santé.

: "L'objectif de ce plan, c'est de répondre aux besoins des Français. Les besoins, c'est plus de proximité, c'est aussi un système qui n'est pas organisé pour prendre en charge les patients âgés. On veut remettre le système en tension pour que les personnes soient mieux soignées".





La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'exprime sur BFMTV à propos du plan Santé présenté ce matin par Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron présente donc aujourd'hui sa réforme de la santé. Une des mesures annoncées consiste à encourager les hôpitaux et les médecins de ville à mieux se coordonner, en créant davantage de CPTS, des Communtautés professionnelles territoriales de santé. Une structure mise en place à Loches, en Indre-et-Loire.







C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron : arrêter le "tout T2A", la tarification à l'acte systématique. Alors que le chef de l'État présente aujourd'hui sa réforme de la santé, cette mesure fait quasiment consensus dans le milieu de la santé, tant le système a engendré une course effrénée à l'acte, parfois au détriment de la qualité de soins.







Emmanuel Macron présente ce matin sa réforme de la santé. Parmi les annonces déjà connues : la fin du numerus clausus ou encore le déblocage de 400 millions d'euros pour soulager les hôpitaux et lutter contre les déserts médicaux. Le gouvernement prévoir aussi la création d'un nouveau métier, l'assistant médical.







