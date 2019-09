Révélations Médiapart : François de Rugy affirme avoir "bien identifié une vengeance politique de [son] ancien parti "

L'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire estime sur franceinfo que cette "vengeance" serait liée aux réformes et changements qu'il a engagés.

"Il y avait une vengeance personnelle mais j'ai bien identifié depuis une vengeance politique de mon ancien parti", EELV, dénonce François de Rugy, ancien ministre de la Transition écologique et solidaire. Le député LREM de Loire-Atlantique est revenu vendredi 6 septembre sur franceinfo sur les révélations de Médiapart qui ont conduit à sa démission du gouvernement le 16 juillet dernier.

"J'ai réfléchi cet été, je l'avais dit dès le début, il y avait une vengeance personnelle, nous l'avions bien identifiée avec mon épouse qui a également été attaquée dans cette affaire d'une façon absolument abominable. Mais, poursuit-il, j'ai bien identifié, depuis, également une vengeance politique de mon ancien parti [Europe Écologie Les Verts], ça ne fait aucun doute."

RADIO FRANCE

Une "vengeance" liée à des changements qui "bousculaient"

François de Rugy considère également avoir été la cible d'une "vengeance politico-syndicale". "Cette vengeance politico-syndicale est liée à ce que j'ai fait à la fois à l'Assemblée nationale où j'avais engagé une réforme de la fonction publique parlementaire et également au ministère de la Transition écologique et solidaire où comme vous le savez j'avais engagé un certain nombre de changements qui déplaisaient fortement et bousculaient un certain nombre d'intérêts bien établis."

"J'y reviendrais tranquillement, sereinement mais avec beaucoup de détermination", prévient-il.

Un livre pour s'expliquer

François de Rugy affirme avoir des preuves de ce qu'il avance. "J'en ai. Je n'accuse pas des gens personnellement mais je sais d'où ça vient. Je l'expliquerai dans un livre."

"Je ne suis pas complotiste, je déteste cela, mais c'est la convergence, dans un moment de folie médiatique, tout un tas de gens s'engouffrent dans la brèche. Il n'y a pas quelqu'un qui tire toutes les ficelles dans l'ombre, en revanche, il ne faut pas être naïf, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est au moment où j'étais en train de réussir un certain nombre de choses au ministère de l'Écologie que j'ai été brisé dans mon élan. Ça ne plaisait pas qu'un écologiste qui recherche l'efficacité puisse réussir" analyse-t-il.