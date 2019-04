"Chacun de tes tweets t'éloigne de ce que nous sommes" : Christophe Castaner recadre la députée Agnès Thill après des propos sur Gabriel Attal

La députée En marche de l'Oise a fait une remarque, mercredi, sur l'homosexualité du secrétaire d'Etat. Le ministre de l'Intérieur lui a répondue.

"Chacun de tes tweets t'éloigne de ce que nous sommes." La députée de la majorité Agnès Thill une nouvelle fois recadrée, et cette fois par le ministre de l'Intérieur directement. "Les mots qui blessent, les paroles qui ostracisent disqualifient - toujours - leurs auteurs et leurs thèses", a écrit Christophe Castaner sur Twitter. Il fait référence aux propos sur la PMA et les couples homosexuels qu'elle a tenus un peu plus tôt.

Les mots qui blessent, les paroles qui ostracisent disqualifient - toujours - leurs auteurs et leurs thèses.

Chacun de tes tweets t’éloigne de ce que nous sommes, de nous, mais pire, ils t’éloignent des valeurs que tu penses servir. pic.twitter.com/4PuNZZTEeN — Christophe Castaner (@CCastaner) 24 avril 2019

Sur Twitter, Agnès Thill a partagé un article de Têtu dans lequel Gabriel Attal se confie sur son homosexualité et son désir d’enfant. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse explique ne pas être contre une "gestation pour autrui (GPA) éthique". La députée a "agrémenté" son tweet du commentaire suivant : "La couleur est annoncée."

Ce n'est pas tout : mardi, déjà, Agnès Thill avait créé la polémique en réagissant toujours sur Twitter à une tribune du collectif SOS Homophobie sur le mariage pour tous, et publiée sur Têtu.

Quelle égalité ? Les couples homosexuels ou femmes seules sont dans des situations différentes des couples hétérosexuels. Il n’y a pas d’égalité entre des situations différentes. Pour avoir égalité il faut que les deux membres du signe égal soient en tous points identiques. — Agnès Thill (@ThillAgnes) 23 avril 2019

Des propos qui "jettent l’opprobre sur le groupe tout entier"

Le ministre de l'Intérieur n'est pas le seul à hausser le ton. D'autres membres de la majorité ont dit ce qu'ils pensaient de la (nouvelle) sortie de la députée En marche. "En comparant des couples entre eux, selon leur orientation sexuelle, elle tend à introduire une hiérarchie entre les couples, ce qui est profondément inacceptable", écrit par exemple l'élu de Seine-et-Marne Damien Adam. Des propos qui "heurtent les convictions" et qui "jettent l’opprobre sur le groupe tout entier". "Enièmes dérapages d’Agnès Thill", dénonce de son côté Mounir Majhoubi, député LREM et candidat à la mairie de Paris. Autre réaction, celle de la députée LREM de l’Allier, Laurence Vanceunebrock-Mialon, qui a interpellé Gilles Le Gendre sur Twitter, laissant entendre qu’elle pourrait déposer plainte.

La députée de Beauvais n'en est pas à son premier dérapage. Elle a notamment évoqué l’existence d’un supposé "lobby LGBT à l'Assemblée nationale", ou encore comparé la souffrance des femmes seules en quête de PMA à celle des "drogués". Elle a aussi considéré que "l'absence de genre dans le mot parent" favoriserait "l’éclosion d’écoles coraniques."