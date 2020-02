"Ce qu'il faut ce sont des mesures fortes et un changement de cap du gouvernement sur l'écologie" estime Matthieu Orphelin

"Le gouvernement peut faire plus sur les mobilités, sur la rénovation énergétique, sur la consommation durable" a déploré mercredi 12 février sur franceinfo Matthieu Orphelin, ex-LREM et député de Maine-et-Loire.

"Ce qu'il faut ce sont des mesures fortes et un changement de cap du gouvernement sur l'écologie", a estimé mercredi 12 février sur franceinfo Matthieu Orphelin, ex-LREM et député de Maine-et-Loire, concernant les mesures de protection de la biodiversité dévoilées en partie par Elisabeth Borne, la ministre de la Transition Écologique et Solidaire. Emmanuel Macron doit officiellement détailler ces annonces lors de son déplacement de deux jours dans les Alpes.

"On a besoin d'un changement de méthode et d'entendre davantage les acteurs, notamment les associations environnementales" poursuit Matthieu Orphelin. "On a des ambitions affichées qui peuvent être fortes au niveau international, mais des actions dans notre pays qui ne sont pas suffisantes", a jugé l'ancien membre de la République en marche.

Il faut absolument changer de rythme si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degréMatthieu Orphelinà franceinfo

"Le gouvernement peut faire plus sur les mobilités, sur la rénovation énergétique, sur la consommation durable, a-t-il poursuivi, il faut multiplier nos efforts par trois ou par cinq, les scientifiques nous le disent. C'est un défi énorme mais on peut le réussir.

Concernant le "forfait mobilité durable", annoncé par Elisabeth Borne, et prévu dans la loi mobilité votée il y a quelques mois, le député déplore qu'il soit "uniquement facultatif pour les entreprises". "Pour aller plus loin, il faut le rendre obligatoire au moins dans les grandes entreprises. La généralisation du forfait mobilité durable est une très bonne mesure que le gouvernement pourrait acter dès maintenant ou à la fin de la convention citoyenne sur le climat", a suggéré Matthieu Orphelin.

"Si cela reste facultatif ça ne permettra pas un changement de comportement majeur donc, oui, le gouvernement a mis des premières mesures sur la table mais pour qu'elles prennent toute leur ampleur il faut aller plus loin", a-t-il conclu.