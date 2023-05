La justice suspend l'interdiction d'un colloque de l'Action française prévu cet après-midi à Paris

La réunion du groupe d'extrême droite avait été interdite vendredi par la préfecture de police.

Le tribunal administratif a suspendu l'interdiction d'un colloque de l'Action française prévu samedi 13 mai à Paris. Le groupe d'extrême droite s'est réjoui sur les réseaux sociaux de cette "victoire", en donnant rendez-vous à 14h30 pour cette réunion sur le thème de "La France en danger". La préfecture de police confirme à France Télévisions prendre acte de la décision de suspension rendue par le tribunal.

La préfecture de police avait interdit cette semaine cinq rassemblements organisés par l'extrême droite prévus le week-end des 13 et 14 mai à Paris, dont ce colloque et quatre manifestations. Elle avait publié des arrêtés, après une circulaire du ministre de l'Intérieur visant à interdire plusieurs "manifestations et rassemblements de l'ultradroite". Gérald Darmanin avait réagi à la polémique liée à la manifestation à Paris le 6 mai de militants d'ultradroite en majorité le visage caché et portant des croix celtiques.