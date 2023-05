Paris : cinq rassemblements d'extrême droite et d'ultradroite interdits samedi et dimanche

La réunion publique planifiée par l'Action Française, une organisation royaliste et nationaliste, ainsi que plusieurs manifestations de l'ultra droite sont interdites.

La préfecture de police interdit cinq rassemblements organisés par l'extrême droite prévus le week-end des 13 et 14 mai à Paris, indique-t-elle dans plusieurs arrêtés publiés vendredi 12 mai. Il s'agit d'un colloque et de quatre manifestations. Un peu plus tôt dans la semaine, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait demandé aux préfets d'interdire toutes les manifestations de l'ultradroite, après la tenue polémique d'un rassemblement samedi 6 mai dans les rues de Paris.

Le colloque organisé par Action française samedi 13 mai à l'espace Charenton à Paris est notamment interdit, a constaté vendredi une journaliste de franceinfo présente au siège de l'organisation d'extrême droite. Trois policiers sont venus remettre en main propre vendredi 12 mai l'arrêté aux membres de l'organisation qui avait réuni la presse pour l'occasion. Dans son arrêté, le préfet de police de Paris considère que ce colloque intitulé "La France en danger" "s'inscrit dans un contexte particulièrement tendu à la suite de la polémique suscitée par la manifestation organisée à Paris par le Comité du 9-Mai le samedi 6 mai dernier". Laurent Nunez fait référence à ces 600 militants d'ultra droite, dont la majorité avait le visage dissimulé, qui ont pu manifester dans Paris il y a une semaine. Ce qui a provoqué une polémique.

Risques de "troubles graves à l'ordre public"

Le préfet de police craint ainsi "une escalade d'initiatives menant à des violences et des troubles graves à l'ordre public". Il précise que plusieurs organisations "proches de la gauche radicale" ont appelé à se rassembler aux abords de l'espace Charenton samedi, là où doit se dérouler le colloque d'Action française. Le préfet de police affirme aussi que les "thématiques qui seront abordées au cours de ce colloque" d'Action française "sont susceptibles de générer des propos de nature à mettre en cause les principes consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen".

Une manifestation d'Action Française, prévue le dimanche 14 mai place de l'Opéra Garnier de 9h à 12h, est également interdite. La préfecture de police de Paris a également décidé d'interdire la manifestation organisée par l'association "Place d'armes" contre le "déclassement de la France" samedi place Denfert-Rochereau de 14h30 à 17h30. Est aussi interdit le rassemblement statique organisé par l'association "Les Nationalistes" pour la fête de Jeanne d'Arc dimanche place de Rivoli de 9h30 à 10h. Enfin, la préfecture de police de Paris interdit un rassemblement statique déclaré par l'association "Penser la France" également prévu pour la fête de Jeanne d'Arc et la fête du patriotisme, de 18h45 à 19h45 place Saint-Augustin.

Malgré cette interdiction, Action française a bien l'intention d'organiser son colloque samedi à Paris. L'organisation a également l'intention de manifester à Paris dimanche.