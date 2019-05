VIDEO. Un député La France insoumise signe en LSF, une première à l'Assemblée nationale

Une intervention (en partie) en langue des signes à l'Assemblée nationale. C'est l'initiative qu'a prise le député La France insoumise Loïc Prud'homme, mardi 28 mai. Il interpellait Sophie Cluzel, la secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées, sur les carences de l'Etat en matière d'insertion des personnes sourdes et malentendantes. "Que fait votre gouvernement, que fait la République, pour l'insertion des citoyens sourds ? Depuis quinze ans, depuis la loi de 2005, rien ne se passe", l'a-t-il apostrophée sans dire un mot.

J'ai interpellé ce matin @s_cluzel sur les carences de l’État pour l'insertion des https://t.co/BaNDiSo6ab.s sourd.e.s et malentendant.e.s.

Accès aux services publics et aux hôpitaux : il est souvent plus facile d'être un touriste anglophone qu'un citoyen français sourd. pic.twitter.com/PmTCiDHx3Y