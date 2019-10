La députée La France insoumise Mathilde Panot interpellée à Béjaïa, en Algérie

Interpellée mardi 1er octobre, Mathilde Panot a été placée en séjour surveillée dans la capitale à Alger, selon le groupe parlementaire La France insoumise qui a réagi dans un communiqué.

La députée insoumise Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne et vice-présidente du groupe parlementaire La France insoumise à l’Assemblée nationale, a été interpellée mardi 1er octobre, à Béjaïa, dans le nord de l’Algérie, avec ses accompagnateurs. Elle est actuellement placée en séjour surveillée dans la capitale à Alger, selon le groupe parlementaire La France insoumise qui réagit dans un communiqué, ce mercredi 2 octobre.

En Algérie "pour rencontrer des acteurs et actrices du mouvement populaire"

Sur sa page Facebook, la parlementaire avait indiqué lundi qu’elle se trouvait depuis dimanche 29 septembre en Algérie, "en tant que militante de la révolution citoyenne", pour "rencontrer des acteurs et actrice du mouvement populaire, pour comprendre, apprendre et exprimer notre solidarité à cette révolution du sourire".

"Depuis deux jours, nous avons rencontré des députés du RCD (Rassemblement pour la Culture et la Démocratie), les responsables du PST (Parti Socialiste des Travailleurs), le MDS (Mouvement Démocratique et Sociale) et le réseau de luttes contre la répression, pour les libertés démocratiques et la libération des détenus d’opinion", avait-elle précisé. Le groupe parlementaire de La France insoumise proteste contre ces interpellations et demande "la garantie de leur sûreté et le respect de leur liberté de circuler".