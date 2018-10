Jean-Luc Mélenchon visé par une perquisition à son domicile dans le cadre de deux enquêtes préliminaires

Le leader de La France insoumise a révélé en direct sur sa page Facebook les perquisitions qui le visent lui ainsi que plusieurs proches, mardi matin, dénonçant une "intimidation".

"Je ne me laisserai pas faire." Le domicile de Jean-Luc Mélenchon a été visé par une perquisition, mardi 16 octobre, a lui-même révélé le leader de La France insoumise (LFI) dans une vidéo postée sur sa page Facebook. Selon le député, plusieurs proches, dont la secrétaire générale du groupe LFI à l'Assemblée nationale et des assistants parlementaires, ont également été perquisitionnés. Ces perquisitions sont menées dans le cadre de de deux enquêtes préliminaires, a appris franceinfo de source proche du dossier.

La première enquête concerne des soupçons d'emplois fictifs d'attachés parlementaires au Parlement européen. Visant d'abord le Front national, cette enquête avait été élargie en juillet 2017 à quatre anciens assistants parlementaires européens de Jean-Luc Mélenchon. Les enquêteurs tentent de savoir si des fonds européens, dédiés à l'embauche d'assistants d'eurodéputés, ont été détournés afin de rémunérer des cadres employés à d'autres tâches au sein de leur formation politique. Plusieurs parlementaires d'autres formations politiques sont également visés par cette enquête.

La seconde enquête préliminaire, ouverte en mai 2018, porte sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2017 et des soupçons d'irrégularités. Jean-Luc Mélenchon, lui, s'est défendu sur son blog de toute violation du Code électoral. "Je n'ai jamais agi autrement qu'honnêtement", avait-il écrit.

"Demain vous verrez, ils trouveront une excuse pour me foutre en cabane"

"En ce moment, tous ceux qui ont travaillé avec moi ou qui ont été proches de moi ces dernières années subissent une perquisition. On leur prend leurs téléphones, on leur prend leurs ordinateurs. Voici les débuts du nouveau ministre de l'Intérieur, et de la ministre de la Justice. Voilà ce qu'ils sont en train de faire pour intimider et faire peur", s'est ému Jean-Luc Mélenchon, filmant en direct la perquisition menée à son domicile.

Ce n'est pas de la justice, ce n'est pas de la police. Nous ne méritons pas un déploiement pareil. On croirait l'arrestation de je ne sais pas quoi, d'un gang, d'une bande...Jean-Luc Mélenchonsur Facebook

"Demain vous verrez, ils trouveront une excuse, une raison quelconque, pour me foutre en cabane, comme ils l'ont fait avec Lula, comme ils le font avec tout le monde. C'est ça leur nouvelle technique", poursuit Jean-Luc Mélenchon avant de s'adresser directement à la garde des Sceaux, Nicole Belloubet.

"Mme Belloubet, vous êtes fière de ce que vous êtes en train de faire ? Vous avez tout oublié : qui vous êtes, qui je suis ? Vous n'avez donc plus aucune dignité ? Tous les coups sont permis ? Vous ne savez pas à quoi vous vous affrontez : à une force politique, pas à une personne isolée. Nous allons vous le faire payer politiquement, prévient Jean-Luc Mélenchon. Je ne me laisserai pas faire."