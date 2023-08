Info franceinfo "Ce serait apporter de la crédibilité" aux Insoumis : Renaissance se dit défavorable à la présence de ministres aux universités d'été de LFI

En 2022, trois membres du gouvernement avaient répondu présents pour débattre avec les cadres insoumis. Le secrétaire général du parti présidentiel, Stéphane Séjourné, a fait savoir qu'il ne voulait pas que ce soit le cas cette année.

Le secrétaire général du parti présidentiel Renaissance, Stéphane Séjourné, a fait savoir à ses troupes qu'il était défavorable à la présence de ministres aux universités d'été de La France insoumise, contrairement à l'année dernière où trois d'entre eux y avaient participé à des débats, a appris lundi 14 août franceinfo de source proche du dossier.

Lors de l'été 2022, les ministres Clément Beaune, Olivia Grégoire et Marlène Schiappa avaient accepté de participer à des débats lors des universités d'été du parti de Jean-Luc Mélenchon. Cette fois, les Amfis 2023, qui se déroulent du mercredi 23 août au dimanche 27 août à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme), n'accueilleront aucun membre du gouvernement.

Une "peur de débattre" selon LFI

Pourtant, selon les informations de franceinfo, La France insoumise a bien envoyé des invitations à des membres du parti présidentiel, selon une source proche de Jean-Luc Mélenchon. En privé, Manuel Bompard, le coordinateur de La France insoumise, confiait d’ailleurs à franceinfo son envie de réitérer l’exercice. Cependant, cette fois, aucun ministre invité n’a répondu, selon les Insoumis, qui dénoncent une "peur de débattre".

Lors du dernier bureau exécutif du parti présidentiel, son secrétaire général Stéphane Séjourné, a effectivement tenu à faire passer le message : participer aux universités d'été de La France insoumise n'est "pas souhaitable" car "ce serait apporter de la crédibilité" aux Insoumis.

Selon son entourage, l'année de tensions à l'Assemblée nationale a montré que "LFI a toujours refusé le débat" et "remis en cause nos institutions". "On pourrait faire un calendrier de l'avent de leurs dérapages, de leurs propos orduriers et de leurs provocations", estime-t-il, selon cette source au sein de son entourage.