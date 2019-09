Brésil : Jean-Luc Mélenchon a rencontré l'ancien président Lula en prison

Le leader de la France Insoumise a comparé les déboires judiciaires dont il fait l'objet avec ceux de Lula, emprisonné pour corruption.

C'était le point d'orgue de sa tournée en Amérique du Sud. Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France Insoumise, a "puisé de l'énergie" auprès de l'ex-président brésilien Lula, emprisonné pour corruption, auquel il a rendu visite jeudi 5 septembre.

L'ancien candidat à la présidentielle est le premier responsable politique national français à rendre visite en prison à Lula, avec lequel il entretient une relation personnelle ancienne. Il a vu le prisonnier le plus célèbre du Brésil dans les locaux de la police fédérale à Curitiba (sud) où celui-ci est détenu depuis avril 2018.

Je le retrouve avec la même force de caractère. Soyez tous des Lula !Jean-Luc Mélenchon

"Je l'ai trouvé très fort, à tous points de vue", a ajouté le chef de file des Insoumis, précisant que Lula, à 73 ans, "faisait neuf kilomètres tous les jours en courant" sur un tapis de course. "Il nous a appelés à la résistance", a-t-il déclaré, expliquant qu'"une bonne partie de (la) discussion a(vait) porté sur l'utilisation de la justice dans les procès politiques", le "lawfare".

"Même Staline faisait mieux"

Luiz Inacio Lula da Silva, président de 2003 à 2010, purge une peine de huit ans et dix mois pour corruption. Il n'a cessé de clamer son innocence, se disant victime d'un complot pour l'empêcher de revenir au pouvoir. En juin, le site d'investigation The Intercept Brasil a publié des échanges de messages qui mettent en doute l'impartialité des procureurs chargés du dossier Lula et du juge Sergio Moro qui l'a condamné en première instance.

Pour Jean-Luc Mélenchon, Lula est "condamné pour des faits indéterminés", estimant qu'"il n'y a pas de limite à l'utilisation de la justice dans les procès politiques. Même Staline faisait mieux, il essayait d'avoir des aveux. Là il n'y en a même pas".

Jean-Luc Mélenchon a fait un parallèle entre le cas Lula et ses propres déboires judiciaires alors qu'il doit être jugé les 19 et 20 septembre en correctionnelle, avec cinq de ses proches, après une perquisition mouvementée au siège de la LFI en octobre 2018. "Je serai moi-même en procès politique à la fin septembre", a-t-il déclaré, "ce sera un moment tres triste pour mon pays parce qu'il n'y avait pas eu de procès politique en France depuis la période de la guerre d'Algerie".