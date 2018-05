Black blocs : Edouard Philippe fait "l'amalgame entre ceux qui manifestent pacifiquement et quelques énergumènes", dénonce un député La France insoumise

Alors qu'une nouvelle manifestation est prévue samedi à Paris à l'appel du député La France insoumise, François Ruffin, sous l'intitulé : "La fête à Macron", Ugo Bernalicis, député La France insoumise du Nord, était invité à réagir aux propos du Premier ministre.

Invité ce mercredi sur BFM, le Premier ministre Edouard Philippe s'est exprimé sur les débordements de la manifestation du 1er-Mai à Paris. Lors de l'interview, Edouard Philippe a déclaré qu'il n'excluait pas de demander la dissolution de "certains mouvements". Une nouvelle manifestation est prévue samedi à Paris à l'appel du député La France insoumise, François Ruffin, sous l'intitulé : "La fête à Macron". Un nom sur lequel est revenu le Premier ministre qui apelle les élus à "faire attention à ce qu'ils disent".

Invité ce mercredi sur franceinfo, Ugo Bernalicis, député La France insoumise du Nord, a reproché à Edouard Philippe d'essayer "de faire un amalgame entre la masse du mouvement social de gens qui manifestent pacifiquement et quelques énergumènes qui ont gâché ce 1er-Mai." "Ces groupes nous les condamnons à chaque fois qu'il y a des violences", poursuit l'élu, avant d'ajouter : "Mais ça ne nous empêche pas non plus de voir qu'il y a une forme de répression policière contre le mouvement social en général qui n'est pas toujours adéquate."

"Samedi, on aura une manifestation très festive et très joyeuse", affirme Ugo Bernalicis. "C'est pour cela qu'on est en lien étroit et direct avec la préfecture de police pour organiser cette manifestation depuis le début. Il faut rester sérieux et responsable, moi ce que je vois surtout c'est que les agissements des 'Black blocs' servent plutôt le gouvernement et je trouve aussi que le gouvernement s'en sert bien", conclut-il.