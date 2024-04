Info franceinfo Julien Bayou a démissionné du parti EELV

Le député écologiste Julien Bayou a démissionné du parti Les Écologistes – Europe Écologie Les Verts, a appris franceinfo mardi 2 avril auprès de sources parlementaires. Dans la matinée il avait déjà quitté le groupe du parti écologiste à l'Assemblée nationale. La présidente du groupe, Cyrielle Châtelain, l'a annoncé dans la boucle de messagerie des députés.

Le député de Paris, en retrait depuis une plainte de son ex-compagne qui l'accuse de "violences psychologiques" début mars. Il avait pourtant été maintenu au sein du groupe parlementaire lors d'un vote il y a moins d'une semaine. À la suite de ce vote, les Jeunes écologistes ont "déploré ce résultat qui n’est pas à la hauteur de nos engagements pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles", sur X.

En septembre 2022, Julien Bayou, alors patron du parti écologiste et coprésident du groupe à l'Assemblée, s'était déjà mis en retrait et avait démissionné de sa fonction. La cellule interne d'EELV sur les violences sexistes et sexuelles s'était auto-saisie pour enquêter. Mais six mois plus tard, le groupe écologiste avait acté la fin de la mise en retrait du député, faute d'avoir pu entendre la plaignante. Julien Bayou s'était alors estimé "innocenté".