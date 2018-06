VIDEO. "Une honte" : Jean Lassalle pique une grosse colère à l’Assemblée nationale en plein débat

"C’est une honte !", s’est égosillé Jean Lassalle, debout, en pleine séance de débat parlementaire. L’ancien candidat à la présidentielle s’est disputé pendant plusieurs minutes avec la présidente de séance, Carole Bureau-Bonnard. Celui qui est député de la quatrième circonscription des Pyrénées-Atlantiques a fustigé le fait de ne pas pouvoir s’exprimer comme il le souhaiterait.

Étant député "non-inscrit" au sein d’un groupe parlementaire, il dispose d’un temps de parole différent de celui de ses pairs "inscrits". Mais cette fois-ci, les députés "non-inscrits" n’étaient pas invités à prendre la parole…du tout.

Une sortie théâtrale

Les rappels à l’ordre et les tentatives d’apaisement de Carole Bureau-Bonnard n’ont pas suffit à calmer la colère de Jean Lassalle. "Si vous aviez été là au tout début de la séance, vous auriez entendu que les ‘non-inscrits’ n’ont plus de droit de parole et vous faites partie des ‘non-inscrits’", a-t-elle tenté de lui expliquer, en vain. "Je ne sers à rien ! Il y a 50 députés ici qui ne servent à rien !", a alors tonné le député. Jean Lassalle s’est finalement décidé à quitter l’hémicycle avec un dernier mot empreint de théâtralité : "Mesdames et messieurs les censeurs, bonsoir !".