Présidentielle 2022 : la direction de franceinfo "condamne vivement" l’insulte de Jean Lassalle à l’encontre de l’éditorialiste Renaud Dély

Dans un communiqué publié jeudi 7 avril, la direction de franceinfo "condamne vivement" l’insulte proférée par le candidat à l’élection présidentielle Jean Lassalle à l’encontre de Renaud Dély, l'éditorialiste de la chaîne. En réaction à une chronique de Renaud Dély mercredi matin sur la radio franceinfo, Jean Lassalle a déclaré deux reprises"c’est un chien", alors qu’il était interviewé mercredi soir à la télévision franceinfo.

"En aucune circonstance, l’insulte n’a sa place dans le débat public et ne saurait intimider des journalistes et éditorialistes qui font leur travail", écrit la direction de franceinfo, qui "en appelle au respect et à un climat de sérénité que mérite le débat démocratique".