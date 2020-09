Sébastien Chenu : \"J’ai envie de prendre les commandes\" des Hauts-de-France

Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, est présent sur le plateau de "Dimanche en politique", le magazine politique de France 3, dimanche 20 septembre. Le député du Nord va-t-il tenter d’affronter Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France ? Face à cette interrogation, le député a commencé par user de questions rhétoriques pour critiquer le président de la région : "La question qui se pose d’abord, c’est : qu’est-ce qui a changé depuis l’élection de Xavier Bertrand ? Est-ce qu’un seul problème a été résolu ?" Et d’ajouter finalement : "Oui, j’ai envie de prendre les commandes de cette région !"

Chenu veut des mesures cohérentes sur le Covid-19

Concernant la gestion du Covid-19, le porte-parole du RN, se montre sceptique sur la gestion du gouvernement. Il affirme désirer "des mesures cohérentes, claires, compréhensibles et nationales". Il a, à cet égard, plaidé pour une nécessaire "fermeture des frontières pour les personnes venant de pays dans lesquels on ne gère pas de la même façon le Covid". Ainsi, il a pointé du doigt l’absence de contrôle aux aéroports. "On a l’impression de vivre l’histoire sans fin", considère-t-il. S’agissant d’un potentiel vote de prolongation des mesures, Sébastien Chenu a déclaré qu’il voterait "ce qui protègera les Français".