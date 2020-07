Remaniement : la nomination d’Eric Dupond-Moretti suscite les critiques

C’est peut-être le nouveau ministre qui fait déjà le plus parler de lui. Lundi 6 juillet, Eric Dupond-Moretti a été nommé garde des Sceaux. Une nomination surprise qui a d’ores et déjà suscité les doutes parmi les professionnels de la justice. "Monsieur Dupond-Moretti est quelqu’un qui n’apprécie pas la magistrature, qui n’apprécie pas les juges et procureurs, qui en pense le plus grand mal et qui ne se prive pas de le dire", dénonce Céline Parisot, présidente de l’Union syndicale des magistrats.

Des déclaration fracassantes

Par le passé, l’ancien avocat pénaliste avait créé la polémique en s’attaquant notamment au parquet qu’il estimait ne pas être réellement indépendant. Il a aussi réclamé la suppression des juges d’instruction ou plus récemment, lorsqu’il accusait le parquet national financier de l’avoir mis sous écoute dans l’affaire Sarkozy et le financement libyen. "Il est totalement conscient du fait qu’on ne peut pas être garde des Sceaux sans d’abord s’appuyer sur les magistrats", rassure son ami avocat Hervé Témime.

