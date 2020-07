Remaniement : la désignation de Barbara Pompili à l'Écologie "ne change pas grand-chose", "assez de discours, des actes", réagit Europe Écologie-Les Verts

Une seule personne ne peut pas changer la ligne politique de tout un gouvernement, estime la secrétaire adjointe d'EELV sur franceinfo. "Espérons qu'elle fasse mieux que lors de son passage comme secrétaire d'Etat à la biodiversité sous Hollande", lance Julien Bayou, le secrétaire nationale du parti.

"La désignation de Barbara Pompili à l'Écologie ne change malheureusement pas grand-chose" affirme lundi 6 juillet sur franceinfo Sandra Regol, la secrétaire adjointe d'Europe Écologie-Les Verts (EELV). "Après, je ne vais pas vous dire non plus que c'est le pire puisque Barbara Pompili a par exemple été toujours très claire sur le nucléaire. Donc, il y a forcément des dossiers dans lesquels elle pourra porter haut les valeurs écologistes, mais pas au sens d'EELV.", a-t-elle nuancé. Une seule personne ne peut pas changer la ligne politique de tout un gouvernement estime la secrétaire adjointe d'EELV.

La ligne globale de ce gouvernement confirmée par ces nominations est, hors Barbara Pompili, encore très à droite et dans le statu quo.Sandra Regol, secrétaire adjointe d'EELVà franceinfo

Et même si Barbara Pompili a été nommée ministre de l'Écologie en deuxième dans l'ordre protocolaire, Sandra Regol reste dubitative : "Deuxième mais avec quels moyens ? Quels sont les ministres qui vont la soutenir dans ses projets étant donné le peu de renouvellement ? (...) On voit bien que la question n'est pas celle du poste, mais c'est celle de la volonté et des moyens."

"Espérons qu'elle fasse mieux que lors de son passage comme secrétaire d'Etat à la biodiversité sous Hollande. Assez de discours, des actes.", a lancé Julien Bayou, secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts, sur son compte Twitter.