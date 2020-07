Remaniement : Jean Castex laisse apparaître une note confidentielle évoquant un "os à ronger" pour Gabriel Attal

En quittant l'Elysée, mercredi, Jean Castex a laissé apparaître une note confidentielle où il est question du porte-parole du gouvernement. Contacté par franceinfo, Matignon assure que tout va bien au sein de l'équipe du Premier ministre.

Les portefeuilles gouvernementaux seraient-ils des "os à ronger" ? Alors que la finalisation de la composition du gouvernement se fait attendre, le Premier ministre a dévoilé, par inadvertance, une note confidentielle, mercredi 22 juillet. Sur le perron de l'Elysée, en sortant du Conseil des ministres, Jean Castex tenait à la main une pile de dossiers. Sur la feuille la plus visible, portant l'en-tête du Premier ministre, un échange manuscrit est visible, comme l'a relevé un journaliste de l'émission "Quotidien".

[Jeu estival] «Finalement,on a trouvé un os à ronger supplémentaire pour le jeune Gabriel [Attal]?» « Non... »



Oups, Jean Castex montre aux photographes un petit mot écrit pendant le conseil des ministres d’aujourd’hui.



— Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) July 22, 2020

"Finalement, on a trouvé un os à ronger supplémentaire pour le jeune Gabriel ?", écrit un auteur anonyme. "Non...", répond une autre personne à l'écriture plus fine, et dont l'identité est inconnue. "Une source" a confirmé à L'Obs que le Gabriel en question est bien Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.

"Il voulait s’occuper de la vie associative", poursuit le message à l'écriture plus serrée. Il aurait aimé être "délégué du MEN", peut-on lire, c'est-à-dire ministre délégué auprès de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education nationale. "Il est difficile d’avoir 40 ministres et secrétaires d’Etat, et une mission à détacher pour le PP [porte-parole]", conclut le message.

"Nous avons des sujets qui sont beaucoup plus lourds"

Il n'y aura "pas de commentaire" sur cette note montrée par maladresse, a indiqué Matignon à franceinfo. Même chose du côté de l'entourage de Gabriel Attal, qui ajoute : "Nous avons des sujets qui sont beaucoup plus lourds."

Par ailleurs, les services du Premier ministre et ceux du porte-parole du gouvernement assurent que les relations sont "évidemment" au beau fixe entre Jean Castex et Gabriel Attal, sans davantage de précisions sur les éventuels remous causés par cette petite erreur.