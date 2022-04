Présidentielle 2022 : le programme de Marine Le Pen, "des additions de démagogie", fustige Jean-Michel Blanquer

À neuf jours du second tour de l'élection présidentielle, "on est concentrés sur l'objectif", a assuré vendredi 15 avril Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, invité des "4V" sur France 2. "Rien n'est jamais gagné d'avance", a-t-il tenu à souligner. Par ailleurs, Emmanuel Macron, dont le ministre est devenu l'un des porte-parole dans cette campagne, a déclaré qu'il n'y avait pas de front républicain contre Marine Le Pen, à laquelle il est opposé. Or, les anciens présidents de la République Nicolas Sarkozy et François Hollande, de même que plusieurs anciens candidats à l'élection, ont ouvertement pris position pour le chef de l'État sortant.

Un programme "pas cohérent"

"Ce qui est certain, c'est qu'il y a une convergence de tous ceux qui souhaitent que la République aille dans la bonne direction. On voit que ça transcende le clivage gauche-droite", a affirmé Jean-Michel Blanquer, précisant qu'il y a "convergence des personnes qui savent qu'il vaut mieux aller vers Emmanuel Macron pour le futur de la France que vers Marine Le Pen et l'aventure dans le pire sens du terme que cela représente". Le ministre de l'Éducation nationale a fustigé le programme "pas cohérent" de la candidate du Rassemblement national, critiquant "des mesures (...) pas financées". "Ce sont des additions de démagogie, Marine Le Pen a toujours été contre ce que fait le gouvernement, quoiqu'il arrive. À la fin, ça ne créé pas de la cohérence", a-t-il ajouté.