Présidentielle 2022 : l'ancien président François Hollande appelle à voter pour Emmanuel Macron au second tour

François Hollande s'est finalement prononcé sur son vote pour le second tour de l'élection présidentielle. "Dans une élection de cette importance, l'essentiel, c'est la France. C'est la raison pour laquelle j'appelle les Français, compte tenu de l'enjeu, à voter Emmanuel Macron", a déclaré l'ancien président de la République lors du journal de 20 heures de TF1, jeudi 14 avril.

"Si Marine Le Pen arrivait à l'Elysée, il y aurait trois remises en cause fondamental : nos valeurs, l'appartenance à l'Union européenne, notre système d'alliance" François Hollande, au journal de 20 heures de TF1.

Et François Hollande n'est pas le seul à s'être prononcé en ce sens. Mardi, c'est l'ancien chef d'Etat Nicolas Sarkozy qui a apporté son soutien au candidat d'En Marche. "Je voterai pour Emmanuel Macron parce que je crois qu’il a l’expérience nécessaire face à une grave crise internationale plus complexe que jamais", a-t-il écrit sur Twitter, mais aussi "parce que son projet économique met la valorisation du travail au centre de toutes ses priorités, parce que son engagement européen est clair et sans ambiguïté".