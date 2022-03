Plan résilience : des mesures pour soutenir les entreprises impactées par la guerre en Ukraine

Comment faire face aux conséquences économiques mondiales de la guerre en Ukraine ? Le gouvernement doit présenter, mercredi 16 mars dans l’après-midi, son plan de résilience. On retrouve, en direct du palais de l'Élysée, Jean-Baptiste Marteau.

Le Premier ministre va dévoiler, mercredi 16 mars, des mesures spécifiques aux entreprises, aux secteurs les plus touchés, mais il prévient déjà que ce ne sera pas un nouveau "quoi qu’il en coûte". "Ça n’aura rien à voir avec ce principe édicté pendant la crise du Covid, qui visait à aider très largement toutes les entreprises qui voyaient leur chiffre d’affaires baisser", confirme Jean-Baptiste Marteau, en direct du palais de l'Élysée.



Une aide au cas par cas

"Là, ce sera du cas par cas, très sectorisé, précise Matignon. En clair, on va aider les entreprises qui sont en incapacité de produire, du fait de cette guerre en Ukraine et des conséquences qu’elle engendre", rapporte le journaliste. Sont concernées les entreprises du secteur industriel et agricole, qui dépendent totalement du gaz, mais aussi celles du secteur de l’agroalimentaire, de la métallurgie, "très affectée par des difficultés d’approvisionnement". Ce plan à "plusieurs milliards d’euros" sera annoncé à 16 heures par le chef du gouvernement Jean Castex.