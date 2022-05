Plus d’ambitions et des mesures concrètes, les Français attendent beaucoup du nouveau gouvernement. Avec l’inflation, tout augmente. Préserver le pouvoir d’achat doit donc être la priorité. "Essayer qu’il n’y ait pas trop d’inflations sur (les produits de bases)", dit une femme. "Il faut que les gens puissent avoir peut-être des salaires supérieurs", poursuit une autre.



L’écologie, autre préoccupation des Français

Les Français réclament aussi plus de moyens pour assurer leur sécurité. "On a un peu peur de sortir maintenant", avoue une autre. Pour un Français, il faudrait "des caméras de surveillance partout, des équipes qui circulent un peu plus souvent, plus d’effectifs". Conscients de l’urgence climatique, beaucoup attendent aussi que le gouvernement agisse pour la planète. "Favoriser tout ce qui est transition, un peu moins d’usage de la voiture, plus de mobilité douce", propose un jeune homme.