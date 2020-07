La suppression de la taxe d'habitation va se poursuivre d'ici à 2023, tel qu'initialement prévu, annonce Jean Castex au "20 Heures" de France 2

Voici un nouveau point sur l'actualité de ce vendredi soir :

• #RETRAITES Les concertations autour de la réforme sont repoussées "au moins jusqu'à la fin de l'année", a annoncé le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, au sortir d'une réunion entre les partenaires sociaux et le gouvernement à Matignon. Le Premier ministre a, de son côté, indiqué que la concertation reprendrait "dans les mois à venir pour en améliorer le contenu et la lisibilité pour nos concitoyens".

• #CORONAVIRUS Près de 4 millions d'habitants de l'agglomération de Barcelone sont appelés à "rester chez eux" pour freiner la reprise de l'épidémie de Covid-19. Le gouvernement régional catalan a également décidé de fermer cinémas ou discothèques. En France, plusieurs régions sont suivies de près.



• #RELANCE Aujourd'hui débute un sommet réunissant tous les dirigeants européens à Bruxelles, pour tenter de trouver un accord sur un plan de relance de 750 milliards d'euros. Pour Emmanuel Macron, ce sommet est "un moment de vérité et d'ambition pour l'Europe".

• #5G EELV demande un "moratoire" sur la 5G, accusée notamment d'être trop énergivore. Le parti écologiste réclame notamment la création de "zones blanches", sans ondes émises par quelque appareil que ce soit.