Deux nouvelles têtes au gouvernement, deux fortes personnalités

On le surnomme "acquitattor". Il est l’avocat le plus médiatique de France. Connu pour ses coups de gueule, Éric Dupond-Moretti devient ministre de la Justice. Une nomination qui n’aura pas forcément l’art de plaire au monde de la justice. Âgé de 59 ans, Éric Dupond-Moretti compte plus de 140 acquittements, mais récemment, c’est au théâtre qu’il s’est illustré, toujours prêt à casser les codes. Il quitte aujourd’hui les salles et les prétoires pour d’autres joutes.

De son côté, c’est pour les plateaux de télévision qu’elle avait quitté le monde politique en 2012. Déjà ministre trois fois sous Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot, 63 ans, avait quitté le milieu politique et affirmait "inconcevable" qu’elle revienne. Elle est ensuite revenue sur le devant de la scène avec l’épidémie de coronavirus. Son action de ministre de la Santé (2007-2010) a été louée.

