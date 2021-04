Covid-19 : le variant venu de l'Inde inquiète la France

L’inquiétude est concentrée désormais sur l’Inde et son variant du Covid-19. Les voyageurs arrivant en France en provenance de ce pays doivent se faire tester et s’isoler.

Le nom du variant indien du coronavirus est B.1.617. Il est apparu pour la première fois dans le centre de l’Inde en octobre 2020. Comme les variants anglais et sud-africain, il pourrait entraîner une résistance aux traitements et aux vaccins dits classiques que sont AstraZeneca et Janssen. Même si les données scientifiques sont encore insuffisantes, sa vitesse de propagation en Inde s’accentue.

Les vols suspendus ?

Il est préoccupant au point que la France a décidé de rajouter l'Inde à sa liste des zones à risque et d’imposer un isolement de dix jours à toute personne en provenance du pays. Déjà détecté en Angleterre, en Allemagne et en Guadeloupe, la métropole ne devrait pas être épargnée par ce nouveau variant. “C’est une question de jours. Il est probablement déjà en France”, estime l’infectiologue Karine Lacombe sur franceinfo mercredi matin. Face au risque de propagation, l’exécutif réfléchit à aller plus loin et suspendre provisoirement les vols en provenance d’Inde à l’image du Brésil.