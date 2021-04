Covid-19 : quarantaine obligatoire pour les voyageurs venant d’Inde

C’est un tour de vis supplémentaire pour les voyageurs atterrissant en France depuis l’Inde. Dix jours de quarantaine doivent maintenant être observés. En cause, un variant problématique qui fait exploser les cas de Covid-19 : plus de 295 000 Indiens contaminés ont été déclarés pour la seule journée du 20 avril.

Hors de contrôle

"Il y a deux mutations qui pourraient entraîner une résistance à la vaccination, peut-être au traitement" a expliqué Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine, au micro de Franceinfo, mercredi 21 avril. Elle prône la détection au plus tôt pour "isoler les personnes porteuses de ce variant et casser les chaînes de transmission".



L’Inde rejoint le Brésil, le Chili, l’Argentine et l’Afrique du Sud et la Guyane dans la liste des territoires subissant un retour au confinement. À partir du week-end prochain, toute personne prenant le risque d’enfreindre ces règles s’expose à une amende de 1 500 euros. Une mesure qui ira de pair avec un contrôle de police renforcé.