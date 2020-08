Coronavirus : le gouvernement met "au même niveau" urgence économique et urgence sanitaire, assure Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie a justifié le report de la présentation plan de relance de 100 milliards d'euros, initialement prévue cette semaine.

Le gouvernement met "au même niveau" l'urgence sanitaire et l'urgence économique, a assuré lundi 24 août le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, au micro de RTL. Une déclaration qui intervient alors que la présentation du plan de relance de l'économie de 100 milliards d'euros, initialement prévue mardi, a été reportée à la semaine prochaine.

"Le président de la République et le Premier ministre ont estimé, et ils ont raison, qu'il fallait sans doute resserrer un certain nombre de boulons en cette rentrée pour garantir la sécurité sanitaire", a affirmé le ministre de l'Economie pour justifier cette décision. Samedi, lors de l'annonce de ce report, l'exécutif avait expliqué vouloir consacrer toutes ses forces à la mise en place des nouvelles mesures de lutte contre la propagation du Covid-19, au moment où la circulation du virus s'accélère.

INVITÉ - "Le plan de relance est prêt" mais "il fallait resserrer un certain nombre de boulons dans cette rentrée pour garantir la sécurité sanitaire, ça ne change absolument rien aux mesures qui seront prises", @BrunoLeMaire

"Les mesures sont prêtes, le plan de relance est prêt et que les mesures soient annoncées la semaine prochaine, dans 10 jours ou dans 15 jours, ou qu'elles soient annoncées maintenant ne change rien au fait qu'elles seront adoptées d'ici la fin de l'année pour être mises en œuvre au début de l'année prochaine", a encore insisté Bruno Le Maire.