Coronavirus : la France a enregistré près de 4 900 nouveaux cas en 24 heures, un record depuis le déconfinement

Au total, 4 709 personnes sont hospitalisées pour une infection au Covid-19, un chiffre en baisse depuis lundi.

C'est du jamais vu depuis la fin du confinement en mai. La France a comptabilisé 4 897 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres publiés dimanche 23 août par Santé Publique France. C'est la troisième fois de la semaine, après jeudi et vendredi, que plus de 4 000 cas positifs sont enregistrés. Le pourcentage de tests positifs continue à légèrement augmenter, à 3,6%, contre 3% en début de semaine (et 1,1% début juillet).

Au total, 4 709 personnes sont hospitalisées pour une infection au Covid-19, un chiffre en baisse depuis lundi (4 925 patients). Le nombre de patients en réanimation s'élève à 383, soit trois de plus que samedi mais un de moins que lundi. Un décès supplémentaire a été enregistré, portant le nombre de morts depuis le début de l'épidémie en France à 30 513 personnes, dont 20 002 au sein des établissements hospitaliers.

Sept départements sont désormais classés en niveau de vulnérabilité élevée : les Bouches-du-Rhône, la Guyane, l'Hérault, Paris, la Sarthe, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Le Loiret, qui avait été classé en catégorie "élevée" samedi, est redescendu en niveau de vulnérabilité "modérée", portant le nombre de départements à ce niveau à 31.