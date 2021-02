Coronavirus : Jean Castex en appelle à la responsabilité des Français

Jean Castex a lancé un appel à la responsabilité des Français, jeudi 4 février, à la veille des vacances d’hiver. “Plus que jamais, nous devons éviter tout relâchement. Je vous invite à la plus grande prudence durant ces congés”, a déclaré jeudi soir le Premier ministre. Une prudence demandée alors que le gouvernement annonce la montée en puissance de la vaccination, notamment pour les plus de 75 ans, et la production de quatre vaccins en France.

Plus de contrôles et de télétravail

Pour éviter un relâchement des comportements, les contrôles seront renforcés, a insisté le ministre Gérald Darmanin. Quant au télétravail, c’est la priorité. La consigne a été donnée aux entreprises par la ministre Elisabeth Borne. Pas de confinement ni allégement des restrictions, mais une situation sanitaire qui reste sous haute surveillance.