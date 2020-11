Confinement : des précisions aux annonces d'Emmanuel Macron apportées jeudi

En duplex de l'Elysée, le journaliste Jean-Baptiste Marteau évoque les annonces que devra détailler Jean Castex jeudi 26 novembre, à commencer par la réouverture des commerces. "Les auto-écoles et les agences immobilières pourront-elles reprendre leur activité normale dès samedi ? Bercy le souhaite mais c'est encore en discussion, nous dit-on. De toute façon, certains commerces ne pourraient rouvrir que le 15 décembre, me disait tout à l'heure un ministre", raconte le journaliste.

Des précisions apportées pour la tenue des cultes

Concernant les cérémonies religieuses, la limite de 30 personnes sera revue et on s'achemine plutôt vers une jauge de fidèles par mètre carré. "Cela ne peut pas être la même chose pour une église de village et une cathédrale, reconnaît un conseiller. Autre thématique sur laquelle Jean Castex devrait donner des précisions demain matin : les aides renforcées pour les travailleurs saisonniers et les précaires touchés par ce second confinement", conclut Jean-Baptiste Marteau.