Cartes de vigilance, de circulation du virus, de niveaux de vulnérabilité : comment comprendre les cartes du Covid-19 ?

Vigilance verte, orange ou rouge... Il existe plusieurs types de cartes sur la circulation du coronavirus et sur les conséquences dans les départements, émanant du gouvernement ou de Santé Publique France.

On peut parfois se perdre dans les cartes du gouvernement, entre les 21 départements actuellement rouges et les cartes du déconfinement, avec des vigilances vertes, oranges et rouges. En fait, ce sont des cartes différentes.

Carte de vigilance

Avant le 15 juin, il s'agissait d'une carte de vigilance, avec quatre critères. Le premier est le taux d’incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas positifs pour 100 000 habitants sur une semaine. Il y a ensuite le pourcentage de tests positifs sur l’ensemble des dépistages réalisés. Le troisième critère, c'est le fameux R effectif, soit le nombre de personnes qu’un individu contaminé va lui-même infecter. Enfin, le dernier critère de cette carte de vigilance du gouvernement, c'est le taux d’occupation des lits en réanimation par des malades du Covid-19.

Sur la base de ces quatre critères, on avait une carte de France plutôt verte. À la fin du mois de mai, il n'y avait qu'une région classée orange, l'Ile-de-France, ainsi que deux départements, Mayotte et la Guyane. La dernière mise à jour date du 15 juin dernier. L'Ile-de-France était d'ailleurs repassée au vert.

Carte de circulation du virus

Pendant l'été, le gouvernement a basculé sur la carte de "circulation active du virus". Selon cette nouvelle lecture, Paris et les Bouches-du-Rhône sont classés rouge depuis le 13 août, ainsi que 19 nouveaux départements depuis le 27 août. Cette décision est basée sur les quatre critères déjà définis pour la carte de vigilance, mais aussi en fonction des disponibilités dans les hôpitaux, car la circulation du virus est plus diffuse et en croissance dans ces départements.

Ce passage en rouge n'est pas une simple couleur ou un indicateur, cela implique un décret et ça a des conséquences très concrètes pour les habitants de ces départements classés rouge. On l'a vu avec les décisions prises à Marseille et en Ile-de-France, comme le port du masque obligatoire dans la rue. Le passage en zone rouge donne plus de pouvoirs aux préfets des départements concernés. Ils peuvent prendre des mesures plus restrictives, comme le port du masque obligatoire, mais aussi la fermeture des bars et restaurant, la limitation de circulation des personnes, ou bien l’interdiction des rassemblements.

Carte des "niveaux de vulnérabilité"

Il y a une troisième carte, à ne pas confondre avec les deux premières, la carte des "niveaux de vulnérabilité". C'est celle de Santé Publique France, elle est assez proche de la carte de circulation active du virus, qui est désormais la seule qui vaut pour le gouvernement.

Elle est basée sur plusieurs critères en commun, comme le taux de positivité des tests ou le taux de reproduction du virus, mais elle tient aussi compte aussi des interventions de SOS médecins, du nombre de foyer de contamination. Il y a trois niveaux de vulnérabilité : limité, modéré, et élevé. Au 31 août, 19 départements étaient classés en vulnérabilité élevée. On est donc assez proche des 21 départements classés rouge par le gouvernement.