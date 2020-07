81% des Français pensent qu'Emmanuel Macron ne changera pas de politique après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, selon notre sondage

Les Français sont partagés sur le choix du Premier ministre et sont en revanche très satisfaits du départ de certains.

Plus de 8 Français sur 10 (81%) pensent qu'Emmanuel Macron ne changera pas de politique après ce changement de gouvernement, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié mardi 7 juillet. Les Français sont plus partagés sur la composition du nouveau gouvernement (51% des personnes interrogées se disent satisfaites), et une courte majorité (52%) estime que Jean Castex "sera un bon Premier ministre".

Si un peu plus d'un Français sur deux se dit satisfait du casting de la nouvelle équipe gouvernementale, c'est parmi les sympathisants de La République en marche (85%) et Les Républicains (85%) que l'approbation est la plus forte. Inversement, les sympathisants de La France insoumise (à 67%) et du RN (à 66%) sont les plus insatisfaits par la composition de l'exécutif. Après la vague verte constatée dans les grandes métropoles aux élections municipales, les sympathisants d'EELV sont une majorité à se dire satisfaits ou plutôt satisfaits de cette nouvelle équipe (56%).

Les Français quasi unanimes sur les départs de Castaner, Pénicaud et Belloubet

Les Français sont tout autant partagés sur le choix de Jean Castex pour mener le gouvernement. Il fera un bon Premier ministre pour 52% des Français, contre 48% qui pensent l'inverse. Des chiffres à prendre avec des pincettes, car la marge d'erreur est d'environ 3 points. Il fait tout de même mieux, selon ce sondage, qu'Édouard Philippe, qui faisait un bon Premier ministre pour 48% des Français le mois dernier.

En revanche, le départ de certains ministres fait l'unanimité. La palme revient à Christophe Castaner, dont le départ du ministère de l'Intérieur est salué comme étant une "bonne décision" par 78% des personnes interrogées, à égalité avec Muriel Pénicaud, l'ex-ministre du Travail. 76% des Français sont également satisfaits du départ de Nicole Belloubet du ministère de la Justice.

Accueil très mitigé pour les nouveaux entrants

Les nouveaux entrants recueillent un accueil plus mitigé, mais pour 55% des Français, le choix de confier le ministère de la Culture à Roselyne Bachelot est une bonne décision, alors que 29% y voient une mauvaise décision et que 16% ne se prononcent pas pour le moment. C'est plus mitigé pour Éric Dupond-Moretti, nommé ministre de la Justice : une bonne décision pour 40% des Français, une mauvaise pour 33% d'entre eux, quand 27% des personnes interrogées ne se prononcent pas pour le moment.

La nomination de Barbara Pompili au ministère de la Transition écologique séduit un quart des Français, quand 17% estiment que sa nomination est une mauvaise décision. Une majorité de Français (58%) disent ne pas la connaître suffisamment pour se prononcer, ou ne se prononcent pas pour d'autres raisons.

L'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus de 1 002 personnes interrogées par internet, les 6 et 7 juillet.