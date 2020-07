DIRECT. Remaniement : un premier Conseil des ministres pour le gouvernement de Jean Castex

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #REMANIEMENT

Les premiers résultats du baccalauréat sont désormais disponibles sur franceinfo.fr.



• Roselyne Bachelot à la Culture, Eric Dupond-Moretti à la Justice... ce sont les principales surprises du remaniement gouvernemental annoncé hier soir.





Le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement doit avoir lieu aujourd'hui à 15 heures. Il ne sera pas au complet puisque d'autres nominations, au niveau des secrétaires d'Etat, sont encore attendues dans les prochains jours.



• Melbourne, la deuxième ville d'Australie, est à nouveau confinée après de nouvelles contaminations. Ce confinement devrait durer au moins six semaines.

: Sa plainte dans l'affaire des écoutes, ses saillies contre le Parquet national financier, la mise en cause des policiers dans l'affaire Théo, ses prises de bec avec Jean-Luc Mélenchon ou encore sa défense du fondateur de WikiLeaks Julian Assange sont autant de dossiers brûlants susceptibles de rejaillir à tout moment sur le nouveau ministre de la Justice. Les précisions dans notre article.

: La nouvelle équipe gouvernementale ne convainc pas Les Républicains. "Je crains que tout cela ressemble à une farce dont les Français seraient les dindons", lance Guillaume Peltier, vice-président des Républicains, au micro de franceinfo.

: "On attendait un effet blast, on a surtout un effet pschitt !", commente Damien Abad, le chef de file des députés Les Républicains, ce matin, sur Sud Radio. "Un peu de droite, un peu de gauche, c'est confus. Ce nouveau casting crée davantage de confusion que de clarté", estime-t-il.

: Pour Laurence Rossignol, les nominations de Gérald Darmanin à l'Intérieur et d'Eric Dupond-Moretti à la Justice sont "une formidable claque qu'Emmanuel Macron lance au visage de toutes celles et ceux qui se sont mobilisés contre les violences sexuelles et sexistes". La présidente de l'Assemblée des Femmes rappelle sur franceinfo que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est visé par une plainte pour viol, et qu'Eric Dupond-Moretti "n'a jamais caché son aversion pour tout ce qui est le mouvement MeToo, la loi sur le harcèlement de rue".





: #RETRAITES "La réforme des retraites, personne n'en veut", répète au micro de France Inter Yves Veyrier, leader de Force ouvrière, alors que Jean Castex veut remettre rapidement le sujet sur la table.



: "Les choses sont claires, c'est une équipe gouvernementale qui est une équipe de campagne", estime sur France 2 Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres (Génération Ecologie), ancienne ministre de l'Ecologie de François Hollande. "C'est un dispositif qui est orienté, tout entier, vers la préparation de la prochaine élection présidentielle", insiste-t-elle.

: La nouvelle équipe gouvernementale placée sous l'autorité du Premier ministre Jean Castex a été dévoilée hier. Elle compte pour l'instant 31 personnalités (17 femmes et 14 hommes). Parmi les arrivées les plus notables, Eric Dupond-Moretti est nommé à la Justice et Roselyne Bachelot à la Culture. Christophe Castaner quitte, lui, le gouvernement. Il est remplacé par Gérald Darmanin. Toutes les précisions dans notre article.









: Eric Dupond-Moretti "n'est pas quelqu'un que je connais comme étant apaisant : il n'est pas connu pour ça", déclare sur LCI Céline Parisot, présidente de l'Union syndicale des magistrats, premier syndicat de magistrats. "Difficile de dire que la dynamique est positive", poursuit-elle.

: "La crise exigeait de profonds changements (...) Et finalement, on a quoi ? Une politique plus que jamais orientée vers la droite et un président qui concentre plus que jamais tous les pouvoirs."



Le leader du PS a déclaré au Parisien, hier : "Nous entrons dans une crise sociale violente. Il faut totalement changer d'orientation. En finir avec les premiers de cordée pour s'occuper enfin des premiers de corvée."



Le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement doit avoir lieu aujourd'hui à 15 heures. Il ne sera pas au complet puisque d'autres nominations, au niveau des secrétaires d'Etat, sont encore attendues dans les prochains jours.

: Barbara Pompili "a à la fois la technicité et une bonne vision entre les différents acteurs, avec une dimension citoyenne intéressante", commente la députée LREM Mireille Clapot. "On ne doute pas de ses convictions, maintenant, quelle place va-t-elle réussir à occuper au sein de ce gouvernement-là ?", se demande sur franceinfo Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France.

: Qui est Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, chargée d'incarner le virage vert du gouvernement ? Je dresse le portrait de l'ancienne secrétaire d'Etat de François Hollande, qui occupait jusqu'à présent le poste de présidente de la commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire de l'Assemblée.









: D'autres quotidiens sont moins tendres. L'Indépendant et La Provence dénoncent un "effet de manche" d'Emmanuel Macron et Jean Castex. "Deux vedettes et après ?", s'interroge Midi Libre. "Presque les mêmes..." constate L'Alsace.

















: Le Parisien / Aujourd'hui en France évoque la "surprise du chef", en mettant en avant le nouveau ministre de la Justice. De son côté, le quotidien La Croix évoque également des "surprises", tout en soulignant une "continuité" certaine.









: Survolons maintenant les unes de la presse. Sans surprise, ce matin, elles parlent du remaniement. "Macron cherche son 'chemin' à droite", écrit Le Figaro. "Nouveau casting, même scénario", titre L'Humanité. "La revenante, la verte et le tonitruant", s'amuse Libération dans un clin d'œil à Ennio Morricone.













: La nomination d'Eric Dupond-Moretti à la Justice est un "coup de communication de la part d'Emmanuel Macron", affirme sur franceinfo Nicolas Bay, eurodéputé affilié au Rassemblement national. "La ligne globale de ce gouvernement confirmée par ces nominations est, hors Barbara Pompili, encore très à droite et dans le statu quo", estime Sandra Regol, secrétaire générale EELV.

: L'opposition estime que le nouveau gouvernement formé par Jean Castex ne constitue pas de véritable changement à la politique menée jusqu'ici par Emmanuel Macron. "C’est un jeu de chaises musicales, en fait, quasiment avec les mêmes. La différence, c'est que maintenant, il y a un commis de l'Elysée à Matignon qui va être la courroie de transmission de l'Elysée", juge Eric Coquerel, député de La France insoumise.

: "Je me dis qu'il y a une opportunité incroyable à saisir dans les circonstances actuelles sur cette politique culturelle", a déclaré Roselyne Bachelot, hier soir. "Les gens sont dans cette crise qui nous a secoués et qui nous a fait douter de tout, même des institutions les plus solides de la République. Ils ont besoin de choses fortes et la culture, c'est vraiment quelque chose qui peut nous réunir, qui peut donner du sens dans une société qui cherche sa route", a poursuivi la ministre de la Culture.

: "Je réponds d'abord non. Et il [Jean Castex] me dit que c'est pour être ministre de la Culture. Et je lui réponds : 'là, tu me fais craquer'."



Roselyne Bachelot, nouvelle ministre de la Culture, a raconté à franceinfo comment Jean Castex est parvenu à la convaincre d'entrer au gouvernement. "Parfois, quand on m'interrogeait sur un retour en politique, je répondais : 'Non, jamais, sauf pour être ministre de la Culture'. Et c'était comme une sorte d'idéal", relate-t-elle, sans omettre de dire qu'elle connaît le Premier ministre "depuis longtemps".



: Commençons avec un premier rappel des principaux titres :



Le grand jour, sans suspense. Les candidats au baccalauréat connaissent déjà le résultat du diplôme délivré cette année sur la base du contrôle continu des premier et deuxième trimestres. Mais près de 740 600 élèves seront informés officiellement de leur note aujourd'hui.



• Roselyne Bachelot à la Culture, Eric Dupond-Moretti à la Justice... ce sont les principales surprises du remaniement gouvernemental annoncé hier soir.



• Après la vague verte des élections municipales, l'écologiste Barbara Pompilli a été nommée à la Transition écologique et figure deuxième au rang de l'ordre protocolaire. Pas de quoi satisfaire les Verts.



• La direction générale de la santé a fait état, hier soir, de 27 nouveaux décès liés au coronavirus depuis vendredi en milieu hospitalier, portant le total à 29 920 morts. Le chiffre des Ehpad sera mis à jour aujourd'hui.