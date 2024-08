La ministre démissionnaire, invitée des "4 Vérités" de France 2 jeudi, estime que "pour l'instant, tout se passe bien sur le plan de l'organisation".

"Le rêve, son sourire, il y a quelque chose d’extraordinairement touchant". Comme tant de supporters partout en France, Amélie Oudéa-Castéra a vibré devant les deux courses impressionnantes de Léon Marchand, a-t-elle confié jeudi 1er août sur le plateau des "4 Vérités" de France 2, au lendemain du double exploit. "Il nous a tous transpercé le cœur hier", a lancé la ministre démissionnaire des Sports, saluant la "pudeur" du nageur.

Après une semaine de Jeux, Amélie Oudéa-Castéra estime que ces olympiades sont "une super satisfaction". "Pour l’instant, tout se passe bien sur le plan de l’organisation, on a une moisson de médailles formidable. Il faut rester concentrés, humbles et que les choses continuent comme ça", a-t-elle déclaré.

Une réponse au "french JO bashing" à ses yeux

Selon Amélie Oudéa-Castéra, l'enthousiasme déclenché par les JO contredit la crainte d'une "fracture" entre Paris et le reste de la France : "Quand on voit la manière dont toutes les fan zones à travers le pays vivent les succès de nos athlètes, c'est absolument phénoménal à voir".

A ses yeux, les nombreuses médailles françaises ne résultent pas du simple fait d’avoir les Jeux à la maison. "Il y a d’abord un rêve porté et vécu par ces athlètes depuis des années", a-t-elle estimé. "Pendant que certains étaient un peu dans le french JO bashing, nos athlètes ont toujours considéré que c'était la chance de leur vie". "Ils sont en plus portés par un public non seulement enthousiaste mais, en plus, fair-play", a-t-elle indiqué.

La ministre chargée des Jeux a revendiqué avoir rehaussé les primes attribuées aux athlètes français, avec 80 000 euros pour la médaille d’or, 40 000 pour l'argent et 20 000 pour le bronze.