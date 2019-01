DIRECT. Grand débat : visite surprise d'Emmanuel Macron au conseil municipal d'une commune de l'Eure

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GRAND_DEBAT

: "Il y a des problèmes qui ne datent pas d'hier et qu'il nous faut traiter" mais "il faut aussi expliquer, car on ne peut pas tout régler tout de suite"



Au conseil municipal de Gasny (Eure), où il s'est invité voilà quelques minutes avant de rejoindre Grand Bourgtheroulde, Emmanuel Macron a apporté son soutien aux élus locaux. "Vous avez envie de faire des choses", a-t-il aussi reconnu.

: Le chef de l'Etat participe au conseil municipal et rencontre les élus de cette commune située dans le canton de Vernon, dont Sébastien Lecornu est conseiller départemental. Le chef de l'Etat donnera ensuite à 15 heures le coup d'envoi du grand débat dans l'Eure, dans la petite commune de Grand Bourgtheroulde.

: Le président de la République, Emmanuel Macron, effectue en ce moment un déplacement surprise à Gasny, dans l'Eure, selon les informations de franceinfo.

: Selon plusieurs journalistes sur place, les "gilets jaunes" de Brionne, une commune proche de Grand Bourgtheroulde (Eure), affirment que cinq d'entre eux seront reçus par la secrétaire d'Etat Emmanuelle Wargon cet après-midi.

: Bonjour @Loulou. Je n'ai pas retrouvé d'article du Parisien, mais la gendarmerie de Grand Bourgtheroulde a confirmé à France Soir qu'elle infligeait effectivement des amendes de 135 euros aux personnes portant des gilets jaunes dans la commune. Une journaliste du Monde l'a constaté sur place. Nous tentons de joindre la préfecture pour connaître la justification de cette décision. Dans l'article de France Soir, un avocat donne son point de vue.

: Le Parisien annonce que les "gilets jaunes" reçoivent une amende de 135 € s'ils refusent de retirer leur gilet pour la visite de M. Macron. Vous confirmez ? Merci de répondre, car je trouve cela très très grave.

: Sur place, les équipes de France 3 Normandie et un journaliste de L'Eveil normand constatent que des contrôles sont effectués sur les automobilistes à l'entrée de Grand Bourgtheroulde, et que de très nombreux journalistes sont présents, davantage que les "gilets jaunes" pour l'instant.

: France Bleu Normandie vous propose une petite carte pour comprendre où se trouve Grand Bourgtheroulde, la commune de l'Eure où Emmanuel Macron est attendu à 15 heures pour lancer le grand débat national.

: "Mon salaire était conforme aux salaires des cadres dans ce type de fonction. (...) Je sais que c'est un niveau de revenus important, je n'ai gagné ces montants que pendant trois ans, le reste du temps, j'étais au service de l'Etat et fonctionnaire."





En 2018, Emmanuelle Wargon, secrétaire d'Etat et chargée de l'organisation du grand débat national, a gagné plus de 470 000 euros. Pas au gouvernement, mais comme directrice de la communication de Danone. Ce matin, sur Europe 1, elle s'est justifiée sur cette rémunération, d'un niveau par ailleurs "un peu exceptionnel parce que il agrège deux parts variables sur une seule année".

: Bonjour . Emmanuel Macron est attendu à 15 heures dans cette commune de l'Eure, pour une réunion de plus de deux heures. Mais le président "a dit qu'il n'avait pas l'intention de parler, sauf de manière très ponctuelle", a expliqué le président de l'Association des maires ruraux de France. Il sera surtout là pour écouter les 600 maires de Normandie réunis pour rendre compte des doléances de leurs administrés.

: Bonjour. A quelle heure M. Macron intervient-il pour le grand débat national à Grand Bourgtheroulde ?

: Bonjour @Aurélien. Ces kits sont destinés aux personnes qui souhaitent organiser un débat dans leur région. Pour cela, elles devront déclarer le débat qu'elles souhaitent mettre en place sur le site internet du grand débat national, qui doit être lancé dans la journée, ce qui permettra aussi aux internautes d'être informés de l'organisation de ce débat.

: Le gouvernement a annoncé la mise à disposition de kits pour le grand débat national. Où peut-on trouver ces kits ?

: En revanche, il sera aussi possible de déposer des contributions au débat sur le site granddebat.fr à partir de lundi prochain, ou de les envoyer par courrier (Mission Grand Débat - 244, bd Saint-Germain, 75007 Paris). Deux options a priori accessibles depuis la Suisse ou n'importe quel autre pays.

: Bonjour @anonyme. Cette question n'est pas évoquée dans le communiqué de Matignon qui précisait les modalités du débat, hier. Il n'est pas dit s'il sera possible d'organiser des réunions à l'étranger, mais le gouvernement prévoit d'envoyer des kits d'organisation comprenant des données liées à la ville de l'organisateur, et que les conclusions des débats soient discutées par des citoyens tirés au sort à l'échelle de chaque région. Deux détails qui laissent supposer que le débat est pensé pour se dérouler sur le territoire français.

: Y aura-t-il possibilité de participer à ce #GRAND_DEBAT depuis l'étranger, en Suisse par exemple ?

: Bonjour @nicu. Si vous n'avez rien vu arriver dans votre boîte aux lettres, c'est normal : la lettre d'Emmanuel Macron a été mise en ligne et publiée dans certains quotidiens, mais pas envoyée aux Français par courrier. Cependant, cette option reste envisagée.par l'Elysée, selon les informations de franceinfo. Quoi qu'il en soit, vous pouvez la lire sur notre site ou vous contenter du résumé.

: Bonjour. La lettre du président a été envoyée à tous les Français, ou à une partie seulement ?

: Bonjour @nope. Même si cela m'étonnerait que les organisateurs prennent le risque de ne pas réunir autant de citoyens que prévu, je n'ai aucune information sur la façon dont les participants à ces "conférences citoyennes régionales" seront tirés au sort. Je ne sais même pas si les modalités ont déjà été définies ou non, étant donné qu'elles ne commenceront que le 1er mars. Le communiqué de Matignon, hier, parle seulement de "Français tirés au sort dans chaque région", qui seront accompagnés de "représentants de diversesparties prenantes ", sans plus de précisions non plus.

: Comment seront organisés ces tirages au sort, franceinfo ? Les personnes se seront-elles inscrites pour avoir leur nom dans le chapeau ? Ou tireront-ils au sort parmi tous les Français, et que se passe-t-il si la moitié ou 2/3 ne se rend pas à la réunion ?

: En attendant l'organisation des premières réunions publiques, Corse Matin explique avoir eu un premier aperçu de la teneur des débats hier à Bastia, où des "gilets jaunes" ont participé à une conférence sociale et ont fait entendre leur colère. Le quotidien en rend compte en vidéo.





: Le coup d'envoi du grand débat national fait la une d'une partie seulement de la presse ce matin, et de nombreux titres soulignent la complexité de son organisation, et les doutes d'une partie de la population : les doléances seront-elles écoutées ? L'Humanité semble déjà certaine que non.





















: Pour plus de détails sur les modalités du grand débat national qui débute aujourd'hui, je vous invite à consulter cet article.









: Pour marquer le début de ce grand débat, Emmanuel Macron se rendra aujourd'hui à Grand Bourgtheroulde (Eure), pour assister à partir de 15 heures à un autre type de réunion : il écoutera 600 maires de communes de Normandie rendre compte des doléances de leurs administrés. Il compte assister à des réunions de ce type dans toutes les régions de France. On ne sait pas encore, en revanche, si le président ira à la rencontre des habitants.

: Rappelons que ce grand débat prendra trois formes concrètes. Des "réunions d'initiatives locales" pourront être organisées partout en France, "à l'initiative de maires ou de citoyens", qui pourront les annoncer sur le site. Celui-ci permettra aussi, à partir du 21 janvier, à n'importe quel citoyen de déposer des contributions écrites au débat. Enfin, à partir du 1er mars, des "conférences citoyennes régionales" réuniront dans chaque région une centaine de personnes tirées au sort pour former un groupe représentatif.

: C'est aujourd'hui que débute le grand débat national, qui doit durer deux mois. Mais pour l'instant, granddebat.fr, le site internet au cœur de son organisation, n'est pas ouvert. Vous pouvez simplement vous inscrire pour être prévenu par mail quand tout sera en ligne.