Grand débat national : les Français veulent une réforme institutionnelle, selon un sondage

Seules 47% des personnes interrogées ont l'intention de participer à cette grande consultation.

Plus des deux tiers des Français (67%) disent vouloir une réforme institutionnelle à l'issue du grand débat national qui sera lancé mardi en réponse à la crise des "gilets jaunes", selon un sondage Opinion Way (fichier PDF) publié lundi 14 janvier. Les sondés sont presque autant (65%) à attendre également un référendum, indique l'enquête réalisée pour la chaîne de télévision Public Sénat, Le Point et l'agence de conseil en communication Etat d'Esprit-Stratis.

Mais les sondés ne sont que 47% à vouloir participer à cette grande consultation nationale, qui durera jusqu'à la mi-mars, contre 52% qui n'en ont pas l'intention. D'autres études indiquent que les trois quarts des Français souhaitent donner leur avis sur des projets publics qui les concernent, précise Opinion Way.

Les sondés se montrent toutefois pessimistes sur l'impact réel du débat sur le mouvement des "gilets jaunes" : 67% pensent qu'il ne permettra pas de sortir de la crise. En outre, 75% des personnes interrogées sont favorables à un mécanisme de tirage au sort des citoyens pour la mise en place du grand débat national.

Sondage réalisé du 9 au 11 janvier 2019 en ligne, auprès d'un échantillon de 1 065 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.