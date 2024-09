Ministère de l'Éducation : "Cinq ministres en deux ans, c'est absolument hallucinant", lance Valérie Lecasble, éditorialiste politique

Valérie Lecasble, éditorialiste politique et Catherine Tricot, directrice de la revue Regards ont réagi à la nomination de la nouvelle ministre de l'Éducation national, Anne Genetet.

Valérie Lecasble, éditorialiste politique et Catherine Tricot, directrice de la revue Regards ont réagi à la nomination de la nouvelle ministre de l'Éducation national, Anne Genetet.

Anne Genetet a été nommée au ministère de l'Éducation nationale, samedi 21 septembre, en remplacement de Nicole Belloubet. "Depuis 2022 et la réélection d’Emmanuel Macron, on eu Pap Ndaye après, Gabriel Attal. Ensuite, Amélie Oudéa-Castéra puis Nicole Belloubet. Donc c'est la cinquième ministre en 2 ans. C'est absolument hallucinant quand on sait que Pap Ndaye a fait une politique exactement inverse de celle de son prédécesseur, Jean-Michel Blanquer et que les autres ont eu quelques mois seulement pour pouvoir s'installer et ils sont partis prématurément (…) On a du mal à comprendre pourquoi Nicole Belloubet est partie. Elle voulait absolument rester", regrette Valérie Lecasble, éditorialiste politique au quotidien LeJournal.info.

"Nicole Belloubet a été exfiltré"

"Je pense que Nicole Belloubet a été exfiltré, c'est une femme qui a une parole relativement libre. On ne peut pas dire qu'elle était une frondeuse, mais elle a quand même toujours tenu ses positions. Elle a évidemment regretté de n'avoir eu que quatre mois alors que elle était là pour calmer un ministère qui était en souffrance. Elle envoie quand même quelques messages sur le bilan depuis sept ans avec Jean-Michel Blanquer notamment", explique Catherine Tricot, directrice de la revue Regards.