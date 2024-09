Manifestations anti "Macron-Barnier" : "Le sursaut du peuple de gauche est là", soutient la porte-parole d'Attac France

Pour Youlie Yamamoto, le nouveau gouvernement en passe d'être annoncé est "la fusion parfaite entre la politique injuste de Macron, le conservatisme des Républicains et les idées haineuses et racistes de l'extrême droite".

"Ce qui est en train de se passer, c'est une crise politique sociale majeure", dénonce samedi 21 septembre sur franceinfo Youlie Yamamoto, porte-parole d’Attac France. Elle appelle - aux côtés d'autres organisations syndicales et associations - à manifester samedi pour dénoncer "le coup de force démocratique" d'Emmanuel Macron et s'opposer au futur gouvernement de Michel Barnier, dont la composition doit être dévoilée d'ici dimanche.

"Cela fait 7 ans que nous traversons cette crise, il faut pouvoir changer et rompre avec cela", poursuit la militante. Selon elle, le gouvernement Barnier, en cours de constitution, est "la fusion parfaite entre la politique injuste de Macron, le conservatisme des Républicains et les idées haineuses et racistes de l'extrême droite. Emmanuel Macron a trouvé là un personnage idéal pour continuer sa politique", tout en "gardant la main sur les Finances et l'Économie" et "sans respecter" la volonté de changement issue des élections législatives, juge Youlie Yamamoto.

"Déterminés à ce que la vie des gens change maintenant"

Elle appelle à "rompre avec cette politique" et à "répondre aux urgences climatiques, sociales et à changer la vie des gens concrètement". Pour cela, Attac France entend "maintenir une mobilisation" et appelle à de nouveaux rassemblements le 1er octobre prochain. "Nous sommes là, dans la rue, pour les salaires, les retraites, contre ce coup de force démocratique. Le sursaut du peuple de gauche est bien là, on est en train de le construire, d'en faire un souffle, on travaille l'unité et la mobilisation et nous sommes déterminés à faire en sorte que la vie des gens change maintenant", résume Youlie Yamamoto.