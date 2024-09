"Les derniers seront les premiers" : à la Fête de l'Humanité, Dominique de Villepin raille le choix de Michel Barnier à Matignon

(BASTIEN OHIER / HANS LUCAS VIA AFP)

Dominique de Villepin est-il devenu l'homme de droite préféré de la gauche ? L'ancien ministre des Affaires étrangères et Premier ministre de Jacques Chirac était invité à la Fête de l'Humanité, en Essonne, dimanche 15 septembre, pour s'exprimer sur les questions internationales et la résolution des conflits, notamment à Gaza.



Si, chaque année, les organisateurs de la Fête de l'Huma invitent en effet des personnalités de droite pour avoir "des débats contradictoires", dans le cas de Dominique de Villepin, l'entretien visait à parler "des points de convergences".

Et c'est sous les applaudissements d'un public déjà conquis que Dominique De Villepin développe ses positions sur la guerre à Gaza et critique la politique israélienne : "Liquider le Hamas, ce n'est pas liquider ni les Palestiniens, ni la question palestinienne", assume-t-il au micro de ce "grand entretien", interrogé par Sébastien Crépel, codirecteur de la rédaction de l'Humanité, et Rosa Moussaoui, rédactrice en chef de l'Humanité.

"Pourquoi vous êtes de droite ?"

Puis, interrogé sur la nomination du LR Michel Barnier à Matignon, Dominique De Villepin moque son ancienne famille politique. "C'est le parti arrivé en dernier qui forme le gouvernement, glisse-t-il sous les huées. Alors, reconnaissez quand même qu'il y a un mérite à ce choix, c'est qu'il donne raison à la parole évangélique : les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers." Déjà le 12 septembre dernier, sur France Inter, Dominique de Villepin avait prévenu que Michel Barnier va devoir "aller chercher sa légitimité avec les mains, la construire", soulignant des atouts de "savoir-faire, de négociateur et d'expérience" et des "bizarreries" qui font "la nouvelle politique" d'aujourd'hui.

Ce dimanche, l'ancien Premier ministre en profite pour un soutien au nouveau Front populaire : "Il y a force qui est arrivée en tête, il fallait lui donner sa chance", lance-t-il au public, visiblement conquis. Ainsi, à la fin de l'entretien, beaucoup sortent leur téléphone pour le prendre en photo, comme Marie-Claude, qui s'est précipitée vers la scène pour tendre un mot à Dominique de Villepin : "Je m'adresse à lui pour lui dire un grand merci. Je ne suis pas de droite, j'ai jamais été droite... Mais lui, c'est un grand monsieur !"

Dans la foule, quelqu'un lance alors : "Pourquoi vous êtes de droite ?" Dominique De Villepin n'a pas répondu...