"Je comprends que des électeurs puissent se sentir frustrés par ce gouvernement qui ne représente pas les résultats des élections", confie Roland Lescure

"Je comprends que des électeurs puissent se sentir frustrés par ce gouvernement qui ne représente pas les résultats des élections législatives", réagit lundi 23 septembre sur franceinfo Roland Lescure, vice-président de l'Assemblée nationale, député Ensemble pour la République des Français établis hors de France et ancien ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'énergie.

"C'est sans doute une première en France", poursuit le député de l'ex-majorité présidentielle, pour qui "on a un gouvernement très minoritaire" mais "légitime tant que l'Assemblée nationale lui permet de continuer à faire son travail". Le gouvernement de Michel Barnier "a un devoir impérieux, parler aux électeurs de gauche qui ne se retrouvent pas dans ce gouvernement", insiste Roland Lescure, qui regrette "que la gauche de gouvernement n'ait pas souhaité gouverner."

"Plus dans la majorité, pas non plus dans l'opposition"

L'ancien ministre de l'Industrie prévient que la France risque de se retrouver "avec un gouvernement minoritaire à l'Assemblée, mais aussi minoritaire dans le pays". Selon lui, il est "très important de rassembler les républicains des deux bords autour d'une ligne politique qui doit élargir sa base plutôt que la rétrécir" pour "éviter que le RN ne soit au pouvoir dans trois ans."

"Les lois qui iront chercher les voix du RN auront du mal à avoir les nôtres et, en tout cas, elles n'auront pas la mienne", assure Roland Lescure. "Je fais partie d'un groupe qui a soutenu la loi immigration, mais qui était aussi très heureux qu'elle s'arrête là, donc on aura notre liberté collective de parole et je ne souhaite en aucun cas être un franc-tireur mais on votera en conscience", ajoute-t-il. S'il souhaite que ce gouvernement "réussisse", il prévient que son parti n'est "plus dans la majorité, pas non plus dans l'opposition".