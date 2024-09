Gouvernement Barnier : "Rarement on a fait un tel bras d'honneur aux électeurs", constate Laurent Jacobelli

"Rarement on a fait un tel bras d'honneur aux électeurs français", ce nouveau gouvernement Barnier "n'a aucun avenir, c'est un intérim", réagit lundi 23 septembre sur France Bleu Lorraine Nord Laurent Jacobelli, député de Moselle et porte-parole du RN.

Le président et le Premier ministre se sont comportés, selon lui, "comme si les Français ne s'étaient pas déplacés en masse pour aller voter aux législatives". "C’est du réchauffé".

"On a eu le gouvernement Macron I, Macron II, on a maintenant le gouvernement Macron III." Laurent Jacobelli, député RN à France Bleu Lorraine Nord

"Au grand désespoir des Français, insiste Laurent Jacobelli, qui, dans leur grande majorité, ont voulu dire au revoir à la Macronie et qui se retrouvent avec un gouvernement aux mêmes équilibres que le gouvernement précédent, entre les centristes macronistes et la fausse droite des LR de Laurent Wauquiez. Des LR remplacent des LR, des MoDem remplacent des MoDem, des Horizons remplacent des Horizons. Bref, rien de nouveau sous le soleil", poursuit l'élu.

L'avenir du gouvernement suspendu au discours de politique générale et au budget

Laurent Jacobelli indique que le Rassemblement national sera "très vigilant lors du discours de politique générale du Premier ministre, lors du budget aussi". Pour les députés RN, "si ce budget s'entête à vouloir plus subventionner les éoliennes que les Français comme cela semble être le cas, si ce budget veut donner toujours plus au budget de l'Union européenne en diminuant le budget alloué aux Français, ce sera sans nous". Si la proposition de budget "nuit au pouvoir d'achat, nous dirons non et clairement ce qui semble arriver, c'est une augmentation de l'impôt sur le revenu. Si ce budget ne va pas dans le sens de plus de sécurité, de moins d'immigration, nous dirons non. Si ce budget continue dans la folie fiscale, nous dirons non", énumère Laurent Jacobelli.

Néanmoins il assure que les députés RN seront "responsables". "Nous ne voulons pas casser les institutions, nous ne voulons pas rajouter du chaos au chaos. Si aucune ligne rouge n'est enfreinte, très bien. En revanche, ils n'hésiteront pas à utiliser la censure dans le cas contraire", prévient-il. Le porte-parole du RN pense que ce gouvernement "n'a aucun avenir". "C’est un intérim. Alors est-ce que l'intérim durera deux semaines ou deux mois ? On n'en sait rien, mais clairement, ça ne peut pas marcher". Il "attend que cette épreuve soit la plus courte possible" et appelle "à des législatives anticipées le plus vite possible pour donner une majorité à ce pays". Le RN est donc prêt à voter une motion de censure, même si elle vient de la gauche. "Ce n'est pas un accord entre partis, ce n'est pas un accord de gouvernement, c'est simplement dire non à l'équipe en place".