Discours de politique général de Michel Barnier : quelles pistes pour le budget ?

Mardi 1er octobre, Michel Barnier devra prononcer sa déclaration de politique générale. Le Premier ministre est attendu sur un sujet en particulier : celui du budget.

Comment Michel Barnier va-t-il renflouer les caisses de l'État ? Le Premier ministre doit faire face à un déficit probablement supérieur à 6 % du PIB cette année et à une dette publique de plus de trois mille milliards d’euros. Le gouvernement travaillerait à plusieurs augmentations d'impôts ciblés. La possibilité d’une surtaxe de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises au chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros est envisagée. Une deuxième option envisagée par le Premier ministre est la taxation des rachats d’actions. De nombreuses entreprises utilisent une partie de leurs bénéfices afin de racheter leurs propres actions à la bourse et faire remonter leur cours.

Les entreprises prêtes à discuter

Dans le principe, les entreprises sont prêtes à discuter mais jusqu’à un certain point seulement. “On ne peut pas éternellement faire appel aux entreprises”, a indiqué le président du MEDEF, Patrick Martin. L’écotaxe automobile pourrait également être renforcée. Cette taxe pénalise l’achat de véhicules à forte émission de CO2. Le projet prévoit d’augmenter le nombre de véhicules taxés. Concernant l'impôt sur le revenu, le gouvernement semble abandonner le gel du barème et une taxation des plus riches reste toujours à l’étude.

