Guillaume Kasbarian nommé ministre délégué au Logement : "C'est une véritable gifle à tout le secteur du logement", dénonce le président de la CNL

"Ce soir, on peut dire que la nomination de ce ministre, c'est une véritable gifle à tout le secteur du logement", a réagi jeudi 8 février, sur franceinfo Eddie Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement, après l'annonce de la nomination du député Renaissance Guillaume Kasbarian comme ministre délégué en charge du Logement.

C'est "un ministre qui a passé une loi qui confond les mal-logés et les squatteurs. C'est une véritable déclaration de guerre aux locataires. Il a fait une loi de répression par rapport aux locataires et aux associations de locataires. Ce soir ce n'est pas une bonne nouvelle pour la CNL", fustige Eddie Jaquemart.

Guillaume Kasbarian "arrive dans un ministère où on a une crise historique du logement avec des chiffres catastrophiques à tous les niveaux. C’est une véritable alerte rouge à tous les niveaux avec 2,6 millions de demandeurs de logement social, 82 000 logements construits en 2023, le chiffre le plus bas depuis 2005, des gens et des enfants qui dorment dehors. Je suis très inquiet de ce ministre qui sera le bon petit soldat de M. Macron et M. Attal et qui va s'attaquer à la loi SRU". "Je suis complètement déçu" de cette nomination et "j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de ministre".