Soupçons de favoritisme : "Je ne suis ni essoré, ni fragile", se défend le ministre du Travail, Olivier Dussopt

Olivier Dussopt conteste tout favoritisme : "Je compte bien convaincre le tribunal de ma bonne foi et de mon innocence".

"Je ne suis ni essoré, ni fragile", déclare samedi 3 juin Olivier Dussopt dans On n'arrête par l'éco sur France Inter. Le ministre du Travail était questionné à propos de son jugement du 27 novembre au 30 novembre pour "favoritisme" dans l'affaire de l'attribution du marché de l'eau dans sa ville d’Annonay (Ardèche).

>> Soupçons de favoritisme : on vous résume l'affaire qui pourrait valoir un procès à Olivier Dussopt, ministre du Travail

L'enquête du Parquet national financier, ouverte en 2020, vise un contrat conclu en 2009 entre l'actuel ministre du Travail, alors député-maire d'Annonay, et un groupe de traitement des eaux. Le PNF soupçonne un arrangement autour d'un contrat conclu en 2009 avec la Saur, un groupe de traitement des eaux.

"Il y a une enquête menée par le parquet national financier (PNF) après un article paru en 2020", explique Olivier Dussopt ce samedi. Il ajoute : "Le parquet a considéré qu'il y avait cinq points qui devaient être vérifiés". Sur ces cinq points, il affirme que "quatre sont classés" et que "rien ne [le] concerne en termes de corruption et de prise d'intérêt". Concernant le dernier point sur "un marché passé en 2009, il y a 14 ans, le parquet financier considère qu'il pourrait y avoir une forme de favoritisme", ce que le ministre "conteste". "J'ai convaincu le parquet de ma bonne foi et de mon innocence sur les quatre premiers points, poursuit Olivier Dussopt, et je compte bien convaincre le tribunal de ma bonne foi et de mon innocence sur le cinquième".