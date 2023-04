Marlène Schiappa dans "Playboy" : "Il ne s’agit pas de poser nue mais d’aborder des sujets importants", réagit la députée Renaissance, Prisca Thévenot

Pour la porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, il est d'autant plus judicieux d'aborder les droits des femmes et leur rapport au corps dans un magazine qui n'est "pas connu pour promouvoir" ces sujets.

"Il ne s’agit pas de poser nue mais d’aborder des sujets importants", réagit samedi 1er avril sur franceinfo la porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Prisca Thévenot, alors que la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, Marlène Schiappa, va faire la une du prochain magazine Playboy, jeudi 6 avril.

"Est-ce qu'elle est connue pour avancer les sujets liés aux droits et au corps des femmes ? Je crois que oui !" Prisca Thévenot, députée des Hauts-de-Seine à franceinfo

Pour Prisca Thévenot, il est "important d'aborder ces sujets" dans un magazine qui n'est "pas connu pour promouvoir le sujet du droit des femmes et leur rapport au corps", estime la députée. L'entourage de Marlène Schiappa assure que l'interview de 12 pages portera "essentiellement sur la liberté des femmes mais aussi le féminisme, la politique et la littérature", et notamment sur le fait que "la liberté des femmes de disposer de leur corps comme elles l’entendent n'est pas acquise".

Interrogée sur la concomitance de cette parution avec une nouvelle journée de contestation contre la réforme des retraites, Prisca Thévenot s'insurge : "Le sujet du droit des femmes devrait être mis en pause à cause de la réforme des retraites ? Je ne crois pas !".