Fusion carte Vitale et carte d'identité : un sujet de réflexion qui provoque quelques tensions au sein du gouvernement

Dans le cadre d'un plan de lutte contre la fraude sociale, Gabriel Attal a annoncé le début d’une réflexion autour d’une fusion de la carte vitale et de la carte d’identité. Gérald Darmanin, lui, penche plutôt pour une carte Vitale biométrique.

Gabriel Attal, le ministre chargé des Comptes publics, a dévoilé mardi 30 mai dans le journal Le Parisien-Aujourd’hui en France un plan de lutte contre la fraude sociale, qui représenterait un manque à gagner de 6 à 8 milliards d’euros, selon la Cour des comptes. Parmi les mesures phare : le début d’une réflexion autour d’une fusion de la carte Vitale et de la carte d’identité. Et cette idée fait polémique et créé des tensions au sein de l'exécutif.

>> Fraude sociale : trois questions sur le projet de fusion de la carte Vitale et de la carte d'identité

Sur le papier, l'idée semblait alléchante : fusionner la carte Vitale et la carte d'identité pour éviter les arnaques et le "tourisme médical". Sauf que lundi soir, le ministère de l'Intérieur a semblé découvrir l'idée émise par Bercy. Et donc un peu tomber de l'armoire. Mais c'est "impossible" que Gérald Darmanin n'ait pas été mis au courant, corrige mardi matin un conseiller de l'exécutif. Cette mesure qui, rappelons-le, n'en est qu'au stade de la réflexion, déclenche-t-elle déjà un bras de fer au gouvernement ? La question a été posée lors du compte-rendu du Conseil des ministres, au porte-parole Olivier Véran, qui a bien eu du mal à cacher le malaise ambiant. "Il n'y a aucun sujet sur le plan qui a été présenté par le ministre des Comptes publics. Si vous faites allusion à des 'off', ce n'est pas ma place ici de les commenter. Je peux juste vous dire qu'il y a une stratégie gouvernementale qui a été présentée."

Bercy juge la carte Vitale biométrique trop coûteuse

En coulisse, l'exécutif explique que l'idée d'une fusion carte Vitale-carte d'identité a bien été évoquée en réunion interministérielle, que le dernier arbitrage sera rendu par Matignon et donc par Elisabeth Borne. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui gère l'attribution des cartes d'identité, préférerait, lui, une carte Vitale biométrique sur la base d'empreintes digitales. Un système jugé trop coûteux par Bercy.

Et puis, au-delà de la polémique politique, il reste aussi les détails pratiques. C'est très compliqué à mettre en place. Impossible de dire, par exemple, quand cette fusion pourrait se faire. Pas du jour au lendemain, ça, c'est sûr, sachant qu'en France, les délais de renouvellement des papiers d'identité sont déjà colossaux et qu'il est parfois impossible de trouver des rendez-vous pour les faire refaire.

Mais le gouvernement veut aller vite, avec tout un tas de mesures pour combler le manque à gagner. C'est un vieux serpent de mer de la droite, et même de l'extrême droite : lutter contre ceux qui touchent indûment des prestations sociales et des allocations. Pour cela, le gouvernement promet de doubler le nombre de redressements d'ici à 2027. Il va également durcir les conditions pour pouvoir toucher les prestations sociales : neuf mois de résidence en France par an obligatoires pour bénéficier, par exemple, du minimum vieillesse ou des allocations familiales. C'est six aujourd'hui. Dans la même veine, l'exécutif veut répertorier les retraités qui vivent en dehors de l'Union européenne pour identifier ceux qui seraient décédés, mais toucheraient encore des prestations. Le gouvernement veut aussi traquer les autoentrepreneurs qui ne déclarent pas tout ce qu'ils touchent, traquer les médecins qui surfacturent des actes médicaux fictifs. Bref, lutter contre toute cette fraude qui, selon Gabriel Attal, le ministre chargé des Comptes publics, est "un impôt caché contre les Français qui travaillent".